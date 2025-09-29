Twitch: arriva lo Stream Rewind che consente di mettere in pausa i live

Sono tante le novità che le aziende del settore tech propongono al fine di offrire soluzioni sempre più innovative. Un modo, dunque, per rispondere in ogni istante alle esigenze degli utenti che utilizzano la tecnologia per semplificare la propria routine. Una notizia che attira l’attenzione oggi riguarda Twitch. Quest’ultima ha infatti reso nota una nuova funzionalità denominata Stream Rewind.

Di che cosa si tratta nello specifico? Quel che sappiamo è che consente agli utenti un controllo maggiore sulle dirette streaming. Una soluzione tramite cui gli spettatori possono gestire al meglio la visione dei contenuti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questa novità.

Twitch annuncia una novità importante per gli utenti

Non a caso, con l’introduzione di questa nuova funzione, gli utenti avranno la possibilità di mettere in pausa una trasmissione dal vivo o tornare indietro a un momento precedente. Di conseguenza, l’utente può riprendere la visione in diretta semplicemente cliccando sul pulsante dedicato al Live.

Tale novità non fa altro che rendere felici gli utenti dato che da ora in poi non perderanno più un momento delle dirette che adorano seguire. E’ bene ricordare però che la novità annunciata da Twitch è per il momento limitata. Nello specifico lo Stream Rewind è disponibile solamente sulla versione web di Twitch ed è dedicata agli abbonati a un canale e per gli abbonati a Turbo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.