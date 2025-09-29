xAI fa causa a OpenAI: Musk accusa la rivale di furto di segreti industriali

La guerra sull’intelligenza artificiale si sposta nelle aule di tribunale. Elon Musk, fondatore di xAI, ha intentato una causa contro OpenAI accusando la società rivale di aver sottratto segreti industriali e informazioni riservate. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni significative non solo per il futuro delle due aziende, ma anche per l’intero settore AI in rapida espansione.

Secondo quanto trapelato, il tutto ruota intorno a pratiche che xAI definisce “scorrette”, legate alla condivisione e all’utilizzo di tecnologie proprietarie sviluppate dalla sua squadra. Musk sostiene che alcuni elementi chiave dell’infrastruttura di OpenAI derivino da conoscenze che non avrebbero dovuto lasciare i laboratori di xAI.

xAI vs OpenAI: una battaglia che va oltre i tribunali

La disputa si inserisce in un contesto già teso tra le due parti coinvolte. Musk è stato tra i fondatori di OpenAI, salvo poi allontanarsene per divergenze di visione, accusando l’azienda di aver tradito la missione originaria di ricerca aperta e trasparente. La nascita di xAI è stata letta da molti come una diretta risposta a quella rottura, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare un’intelligenza artificiale “amica dell’uomo”.

Ora però, con l’accusa di furto industriale, il confronto assume i toni di una vera e propria resa dei conti. Sullo sfondo rimane la corsa globale all’AI, che vede colossi tecnologici e startup contendersi la leadership in un mercato miliardario e ancora in formazione.

Per gli analisti, l’esito del processo potrebbe avere conseguenze ben oltre quanto ci si aspetterebbe. Se i giudici dovessero accertare le responsabilità di OpenAI, si creerebbe un precedente importante in tema di protezione dei segreti industriali nel settore dell’intelligenza artificiale, un settore dove i confini tra ricerca condivisa e proprietà intellettuale sono ancora sfumati.

Al momento OpenAI non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, mentre Musk continua a ribadire la sua intenzione di “difendere la trasparenza e l’innovazione”.