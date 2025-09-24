Google Play Store aggiorna la grafica: valutazioni e prezzi delle app ora più in evidenza

Google Play Store

Con la versione 47.9 arrivano piccoli ma significativi ritocchi all’interfaccia di Google Play Store: punteggi, prezzi e dettagli aggiuntivi messi in risalto per aiutare gli utenti a scegliere con maggiore consapevolezza.

Un restyling per rendere le informazioni più chiare

Google continua a lavorare sull’esperienza utente del Play Store, lo store di riferimento per milioni di utenti Android. Con l’aggiornamento alla versione 47.9, è in distribuzione un restyling che punta a valorizzare dettagli chiave come le valutazioni delle app, i prezzi e altri indicatori utili. L’obiettivo è semplice: aiutare a distinguere meglio le app di qualità da quelle meno affidabili, rendendo immediatamente visibili le informazioni più rilevanti già nelle schermate di anteprima.

Valutazioni e prezzi messi in risalto

Nelle nuove schede delle applicazioni compare ora uno sfondo a contrasto dietro le stelle di valutazione. Questo piccolo accorgimento grafico rende il punteggio delle app molto più riconoscibile a colpo d’occhio, anche quando si scorre rapidamente una lista. Lo stesso trattamento viene riservato ad altre informazioni importanti, come:

la dicitura “Installato” per le app già presenti sul dispositivo;

i prezzi, nel caso di giochi o applicazioni a pagamento;

tag aggiuntivi come “Aggiorn. principale”, “Evento”, o il countdown con scritto “Termina tra X ore”.

Questi elementi non sono più dispersi tra altri testi, ma inseriti in box evidenziati, così da catturare subito l’attenzione.

Novità anche nella gestione dei download

Le modifiche non si fermano alle pagine delle app. Anche la schermata “Gestisci app e dispositivo” riceve un aggiornamento: ora la fase di download e installazione è visualizzata con un nuovo design a contrasto che mette in evidenza progressi e stato (“In attesa…”, percentuale completata, “Installazione”). Un cambiamento che può sembrare minore, ma che aiuta a rendere l’interfaccia più leggibile e coerente con il resto del sistema Android.

Cosa manca ancora

Nonostante l’aggiornamento, alcune funzioni già avvistate in test non sono ancora disponibili su larga scala:

la nuova interfaccia utente espressiva per la selezione dell’account e l’accesso alle impostazioni;

il pulsante rapido “Disinstalla” direttamente nelle schede delle app.

È probabile che Google decida di attivarle gradualmente, come accade spesso con le novità lato server.

Come verificare l’aggiornamento

Se volete controllare di avere già la versione più recente del Play Store, il percorso è semplice: Avatar account Google > Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store. In questo modo potete forzare la ricerca di un update, anche se in molti casi la distribuzione rimane graduale e potrebbe richiedere ancora qualche giorno.