WhatsApp: traduzione in tempo reale dei messaggi è realtà

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo è WhatsApp, il merito di questo grande traguardo è legato alle funzionalità che la nuova qualificazione riesce ad offrire ai propri consumatori che ne fanno uso costantemente, il team di sviluppo infatti si impegna praticamente da sempre per cercare di includere funzionalità nuove e in grado di soddisfare le necessità dei consumatori che ovviamente sono entusiasti di avere a disposizione opzioni sempre aggiornate.

Proprio per questo oggi vi raccontiamo l’arrivo di una nuova funzionalità che sicuramente aiuterà le conversazioni tra utenti che parlano lingue diverse o che si trovano magari in posizioni diverse del mondo, WhatsApp infatti sta introducendo la traduzione automatica e in diretta dei messaggi in modo da facilitare le conversazioni, si tratta di una possibilità davvero molto attesa che WhatsApp aveva annunciato tanto tempo fa, finalmente qualcosa si sta muovendo.

Android e iPhone

La funzionalità arriverà per tutti sia su Android che su iPhone, su Android all’inizio però avremo la possibilità di effettuare traduzioni da e verso sei lingue diverse: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo, mentre su iPhone avremmo a disposizione addirittura 19 lingue tra cui l’italiano, gli utenti potranno applicare questa possibilità all’intera chat sia nelle chat private che nelle chat di gruppo e attivarla in automatico in modo da ricevere i messaggi già tradotti, come se stessero parlando con un loro connazionale.

Meta ha specificato che WhatsApp non avrà alcun accesso alle chat tradotte in modo tale da poter tutelare al massimo la privacy degli utenti, di conseguenza i messaggi in questione verranno tradotti all’interno di un ambiente super protetto al quale nemmeno la piattaforma stessa avrà accesso e ovviamente una volta restituito i risultato il messaggio presente nel database verrà distrutto, tutto ciò ovviamente per rendere la funzionalità quanto più conforme alle normative sulla privacy presenti in Europa e nel mondo.