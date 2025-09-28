Amazon lancia lo sconto FOLLE sul notebook Acer

Promozione assolutamente imperdibile per tutti i consumatori che vogliono acquistare nuovi prodotti su Amazon, giusto in questi giorni segnaliamo la presenza di uno sconto molto interessante applicato direttamente sul notebook Acer, un prodotto che riesce a garantire una buona usabilità quotidiana e prestazioni molto interessanti.

Il modello che oggi potete acquistare a prezzo scontato è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-13420H), octa-core che viene completato dalla presenza di una configurazione che prevede 32GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 512GB. La connettività è rappresentata dalla presenza di WiFi 6, passando anche per bluetooth di ultima generazione e una buona dotazione di porte/connettori: 4USB di cui 2 type-C, senza dimenticarsi ovviamente di una porta HDMI per il collegamento ad esempio di un monitor esterno.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, mentre il display da 15,6 pollici risulta essere più che valido per coloro che vogliono comunque godere di una buona qualità generale, considerando che raggiunge una risoluzione in FullHD con un discreto rispetto della gamma cromatica, colori sufficientemente precisi e dettagliati.

Notebook Acer in promozione su Amazon per tutti

La spesa per l’acquisto del notebook Acer è decisamente ridotta rispetto al listino iniziale, difatti i consumatori si ritrovano a non dover più spendere 599 euro per il suo acquisto, ma potranno applicare il coupon presente direttamente in pagina, del valore di 50 euro, e arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 549 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

Il prodotto viene venduto solo in un’unica colorazione argento, con uno chassis realizzato tra metallo e plastica di ottima qualità generali, avendo inoltre la spedizione a domicilio gratuita senza costi aggiuntivi di alcun tipo.