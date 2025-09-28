Amazon SPEZZA il prezzo di Xiaomi Watch S4: offerta con il 31% di sconto

Una promozione assolutamente da non perdere vi attende su Amazon, in questi giorni è stato attivato uno sconto molto interessante direttamente su Xiaomi Watch S4, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che oggi viene a costare molto meno del suo listino originario di 159 euro.

Il prodotto integra un ampio display da 1,43 pollici, uno schermo AMOLED di ottima qualità generale, con cornici sottilissime, ma soprattutto colori e dettagli estremamente precisi. Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, che raggiunge una autonomia di 15 giorni, ottima per pensare di utilizzare il prodotto per diverse giornate prima di dover ricorrere alla ricarica, perdendo di conseguenza la solita ansia da ricarica che spesso alberga quando parliamo di smartwatch.

Le funzioni su cui è possibile fare affidamento sono sostanzialmente sempre le stesse, poiché parliamo di monitoraggio della salute e del battito cardiaco, con oltre 150 modalità di allenamento tra cui poter scegliere, passando inoltre anche per le solite misurazioni, come passi, distanze percorse o calorie bruciate.

Amazon, ecco lo sconto folle su Xiaomi Watch S4

L’opportunità di risparmio sull’acquisto di questo smartwatch è davvero notevole, dovete infatti sapere che il suo listino di 159 euro è un lontanissimo ricordo, tanto che il consumatore si ritrova a poter fare i conti con lo sconto del 31%, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 110,99 euro. Effettuate l’ordine subito al seguente link, con spedizione gratuita a domicilio.

All’atto dell’acquisto potete scegliere tra tre versioni differenti, tutte esattamente identiche nelle prestazioni, ma pronte a variare nel cinturino o nei materiali di realizzazione. I prezzi cambiano tra loro, la più economica è quella linkata nel nostro articolo, ma a voi la scelta.