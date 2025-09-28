WhatsApp per iOS : il nuovo menu per le chiamate di gruppo

In passato, per avviare una chiamata di gruppo era necessario muoversi tra pulsanti e voci distribuiti in parti diverse dell’app. Si trattava di un sistema funzionante ma frammentato, che non facilitava chi voleva organizzare rapidamente una conversazione. Con la nuova impostazione invece tutto si trova nello stesso pannello, accessibile con pochi tocchi.

Il menu consente di avviare una chiamata vocale, una videochiamata o creare un link da condividere con i partecipanti. Un’altra novità è la possibilità di programmare una chiamata in anticipo, una funzione utile per chi vuole organizzarsi senza dover ricorrere ad app esterne o promemoria manuali. L’utente può inoltre selezionare solo alcuni membri del gruppo. Questo evita di coinvolgere tutti in discussioni che riguardano soltanto poche persone, migliorando così la gestione delle conversazioni collettive.

Un altro aspetto importante riguarda la semplicità dell’interfaccia. Come accade spesso con WhatsApp, le nuove funzioni non richiedono lunghe spiegazioni: basta aprire il gruppo, scegliere i contatti e decidere se avviare subito la chiamata o fissarla per un momento successivo.

Compatibilità con iOS 26 e prossimi sviluppi

L’aggiornamento 25.25.73 rappresenta anche un passo avanti sul fronte tecnico. È una delle prime versioni dell’app compilate con l’SDK di iOS 26, il che significa piena compatibilità con il nuovo sistema operativo Apple. Gli utenti che hanno già installato iOS 26 non dovranno preoccuparsi di problemi di stabilità o compatibilità, dato che l’app è pronta a funzionare senza limitazioni.

Resta però un dettaglio da migliorare: WhatsApp non adotta ancora il nuovo stile grafico Liquid Glass, che debutta proprio con iOS 26. Questo linguaggio visivo introduce superfici traslucide e animazioni più fluide, ma per ora non è stato implementato nell’app di messaggistica. Meta dovrà quindi lavorare a un aggiornamento futuro che armonizzi l’interfaccia di WhatsApp con quella del sistema operativo.

Con questo rinnovamento, WhatsApp conferma l’attenzione verso la semplificazione delle funzioni più usate. Le chiamate di gruppo diventano più facili da gestire, con opzioni chiare e raccolte in un solo menu. Una modifica che, pur non stravolgendo l’app, incide concretamente sull’esperienza quotidiana di milioni di utenti. Se siete interessati all’argomento, e agli aggiornamenti futuri di WhatsApp, vi consigliamo articoli simili.