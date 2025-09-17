Google amplia la protezione: Scam Detection anche su WhatsApp

La sicurezza digitale diventa sempre più centrale, soprattutto ora che le truffe online si spostano sulle piattaforme di messaggistica più usate. Google ha deciso di intervenire ampliando il raggio d’azione di Scam Detection, il sistema antifrode attualmente attivo su chiamate e SMS nei dispositivi Pixel. L’obiettivo è proteggere gli utenti anche su app come WhatsApp, Messenger, Instagram e Signal, dove i tentativi di frode sono in aumento. A rivelarlo è stato un report tecnico basato sull’ultima versione di Android System Intelligence per Pixel 10, che mostra come Google stia testando internamente la nuova funzionalità.

Con Scam Detection, Pixel è al centro dell’innovazione nella sicurezza digitale

Scam Detection non accede al contenuto dei messaggi, ma analizza le notifiche in tempo reale direttamente sul dispositivo, sfruttando l’AI Gemini Nano. Questo approccio consente di evitare problematiche legate alla privacy. Non sarà quindi Google a “spiare” le conversazioni, bensì il sistema individuerà comportamenti sospetti attraverso segnali nei messaggi in arrivo, elaborati localmente. Secondo quanto scoperto nel codice, il sistema potrà anche disattivarsi per una singola chat su richiesta dell’utente, lasciando però attiva la protezione generale sull’app.

Inizialmente, la funzione sarà esclusiva dei Pixel più recenti, ma in futuro potrebbe raggiungere anche i modelli meno recenti. L’elenco delle app compatibili è già piuttosto ampio e include piattaforme molto diffuse, tra cui WhatsApp, X, Facebook Messenger Lite e Line. Curiosamente, nel codice è stata trovata anche una voce riferita a Hangouts, servizio ormai chiuso dal 2022, e a una misteriosa Test SafeComms Chat, probabilmente interna a Google.

L’iniziativa è parte di una strategia più ampia: rendere i Pixel dispositivi sempre più autonomi nel riconoscere e prevenire rischi online, senza appoggiarsi a servizi cloud. Con questa evoluzione, Google punta a offrire uno scudo attivo, sempre operativo, ma rispettoso della riservatezza. In un momento storico in cui le minacce digitali si fanno sempre più sofisticate, l’intelligenza artificiale si conferma uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione, soprattutto se ben integrata nel sistema operativo.