Perplexity sorprende tutti con il lancio dell’assistente AI che gestisce le email

Quante volte vi sarà capitato di non riuscire a gestire come dovreste le tantissime email di lavoro? Un problema che al giorno d’oggi riguarda sempre più utenti dato che le email sono sempre più numerose. Oggi però vogliamo parlare proprio di un’innovativa soluzione lanciata da Perplexity.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, Perplexity ha svelato e lanciato un innovativo strumento progettato appositamente per andare incontro alle esigenze degli utenti. Si tratta del cosiddetto Email Assistant, soluzione che si occuperà di automatizzare la gestione della posta elettronica. Così facendo l’utente potrà risparmiare tantissimo tempo e dedicarlo ad altre attività. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questa importante novità.

Perplexity lancia Email Assistant: ecco i dettagli

Giunti a questo punto vi starete chiedendo cosa contraddistingue questo nuovo strumento. Ebbene, sappiamo che Email Assistant è uno strumento che viene integrato con i noti Gmail e Outlook. In tal modo diventa in grado di effettuare una classificazione dei messaggi, oltre a redigere risposte inerenti al contesto e allo stile di riferimento della mail ricevuta. Con Email Assistant possono essere anche gestite le pianificazioni delle riunioni senza perdere tempo e, dunque, senza troppe preoccupazioni.

Tale soluzione non fa altro che confermare i passi avanti fatti dalla tecnologia al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti. Utenti che sono sempre più alle prese con la gestione di email di lavoro e non. Ecco che Perplexity ha pensato a uno strumento che va a ottimizzare la routine con uno strumento che si integra nei classici programmi come Gmail che si utilizzano ormai da diverso tempo.