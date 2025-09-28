Vodafone: il 5G è in regalo con 3 offerte SHOCK fino a 200GB

Vodafone ha deciso di movimentare il mercato mobile di agosto con una proposta pensata per chi lascia Iliad e i principali operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. La nuova offerta, dal costo di 6,99 € al mese, include 100 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati. Una soluzione studiata per offrire un pacchetto completo a un prezzo contenuto, con la possibilità di sfruttare tutta la velocità della rete 5G di Vodafone, tra le più performanti sul territorio nazionale.

Vodafone Family+ 5G per chi ha la linea fissa

Chi possiede già un’offerta di rete fissa Vodafone può attivare Vodafone Family+ 5G, la soluzione che include giga illimitati in 5G, chiamate illimitate e SMS illimitati verso tutti. Si tratta di un piano ideale per le famiglie o per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di lavoro e vuole dire addio a qualsiasi preoccupazione sul consumo dei dati.

La promo da 11,99 € per ex clienti TIM, WindTre e MVNO

Per gli utenti che arrivano da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, Vodafone ha pensato a un’altra offerta: 11,99 € al mese per 100 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati. Un’opzione interessante per chi cerca affidabilità e vuole approfittare della copertura 5G dell’operatore. Attivando gratuitamente il servizio SmartPay – che permette di addebitare la ricarica direttamente sul conto corrente – i giga salgono a 150 ogni mese, offrendo così ancora più libertà di utilizzo per streaming, social e lavoro.

Con queste tre proposte, Vodafone punta ad attrarre utenti in uscita da altri operatori e a rafforzare il legame con i clienti già presenti. Prezzi competitivi, tanti giga e velocità 5G rendono le offerte particolarmente interessanti in un momento in cui la domanda di connettività continua a crescere. La scelta adesso chiaramente è degli utenti, ai quali possono decidere quale delle seguenti opzioni prendere al volo in base alle loro esigenze.