Ad
domenica, Settembre 28, 2025
domenica, Settembre 28, 2025
NewsOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone: il 5G è in regalo con 3 offerte SHOCK fino a 200GB

Vodafone primeggia in Italia senza troppi problemi grazie alle sue straordinarie offerte mobili di settembre

scritto da Felice Galluccio
Vodafone: il 5G è in regalo con 3 offerte SHOCK fino a 200GB

Vodafone ha deciso di movimentare il mercato mobile di agosto con una proposta pensata per chi lascia Iliad e i principali operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. La nuova offerta, dal costo di 6,99 € al mese, include 100 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati. Una soluzione studiata per offrire un pacchetto completo a un prezzo contenuto, con la possibilità di sfruttare tutta la velocità della rete 5G di Vodafone, tra le più performanti sul territorio nazionale.

Vodafone Family+ 5G per chi ha la linea fissa

Chi possiede già un’offerta di rete fissa Vodafone può attivare Vodafone Family+ 5G, la soluzione che include giga illimitati in 5G, chiamate illimitate e SMS illimitati verso tutti. Si tratta di un piano ideale per le famiglie o per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di lavoro e vuole dire addio a qualsiasi preoccupazione sul consumo dei dati.

La promo da 11,99 € per ex clienti TIM, WindTre e MVNO

Per gli utenti che arrivano da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, Vodafone ha pensato a un’altra offerta: 11,99 € al mese per 100 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati. Un’opzione interessante per chi cerca affidabilità e vuole approfittare della copertura 5G dell’operatore. Attivando gratuitamente il servizio SmartPay – che permette di addebitare la ricarica direttamente sul conto corrente – i giga salgono a 150 ogni mese, offrendo così ancora più libertà di utilizzo per streaming, social e lavoro.

Con queste tre proposte, Vodafone punta ad attrarre utenti in uscita da altri operatori e a rafforzare il legame con i clienti già presenti. Prezzi competitivi, tanti giga e velocità 5G rendono le offerte particolarmente interessanti in un momento in cui la domanda di connettività continua a crescere. La scelta adesso chiaramente è degli utenti, ai quali possono decidere quale delle seguenti opzioni prendere al volo in base alle loro esigenze.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!