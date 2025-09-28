Ad
domenica, Settembre 28, 2025
domenica, Settembre 28, 2025
NewsOperatori TelefoniciTIM

TIM supera ogni record: 300GB in 5G costano pochissimo, ecco 3 offerte

Ci sono delle offerte impressionanti da parte di TIM in quest'ultimo periodo che gli utenti devono prendere al volo

scritto da Felice Galluccio
TIM supera ogni record: 300GB in 5G costano pochissimo, ecco 3 offerte

TIM ha arricchito il proprio listino con un insieme di nuove promo davvero interessanti, pensate per chi arriva da altri operatori o per i più giovani. Tra le proposte spicca TIM Power Supreme, che costa 7,99 € al mese ed è dedicata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. L’offerta include 250 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, una combinazione ideale per chi cerca tanta connettività a un prezzo competitivo.

Chi desidera ancora più traffico dati può puntare su TIM Power Special New, che a 9,99 € al mese propone 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre riservata a chi arriva da Iliad e MVNO. Per gli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile c’è invece TIM Power Special Pro: anche qui il prezzo è di 9,99 € al mese, ma il pacchetto prevede 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

TIM: le opzioni per giovani e per chi vuole risparmiare

Per quanto riguarda il pubblico under 30, TIM propone TIM Young, che al prezzo di 9,99 € al mese mette a disposizione 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS, un pacchetto pensato per chi utilizza intensamente i social e lo streaming. Chi punta al massimo risparmio può scegliere TIM Power Iron, che costa 6,99 € al mese e offre 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Questa tariffa è pensata per chi proviene da Iliad e da numerosi operatori virtuali come CoopVoce, Tiscali e Fastweb.

Tutte le offerte consentono di sfruttare la rete 5G di TIM, garantendo connessioni veloci e una copertura capillare. La disponibilità di pacchetti con centinaia di giga e chiamate senza limiti le rende una soluzione interessante per chi vuole sostituire il Wi-Fi di casa o lavorare in mobilità. Con un listino così ampio, TIM punta a soddisfare esigenze diverse, mantenendo prezzi competitivi e un occhio di riguardo per chi decide di cambiare operatore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!