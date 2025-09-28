TIM supera ogni record: 300GB in 5G costano pochissimo, ecco 3 offerte

TIM ha arricchito il proprio listino con un insieme di nuove promo davvero interessanti, pensate per chi arriva da altri operatori o per i più giovani. Tra le proposte spicca TIM Power Supreme, che costa 7,99 € al mese ed è dedicata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. L’offerta include 250 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, una combinazione ideale per chi cerca tanta connettività a un prezzo competitivo.

Chi desidera ancora più traffico dati può puntare su TIM Power Special New, che a 9,99 € al mese propone 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, sempre riservata a chi arriva da Iliad e MVNO. Per gli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile c’è invece TIM Power Special Pro: anche qui il prezzo è di 9,99 € al mese, ma il pacchetto prevede 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

TIM: le opzioni per giovani e per chi vuole risparmiare

Per quanto riguarda il pubblico under 30, TIM propone TIM Young, che al prezzo di 9,99 € al mese mette a disposizione 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS, un pacchetto pensato per chi utilizza intensamente i social e lo streaming. Chi punta al massimo risparmio può scegliere TIM Power Iron, che costa 6,99 € al mese e offre 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Questa tariffa è pensata per chi proviene da Iliad e da numerosi operatori virtuali come CoopVoce, Tiscali e Fastweb.

Tutte le offerte consentono di sfruttare la rete 5G di TIM, garantendo connessioni veloci e una copertura capillare. La disponibilità di pacchetti con centinaia di giga e chiamate senza limiti le rende una soluzione interessante per chi vuole sostituire il Wi-Fi di casa o lavorare in mobilità. Con un listino così ampio, TIM punta a soddisfare esigenze diverse, mantenendo prezzi competitivi e un occhio di riguardo per chi decide di cambiare operatore.