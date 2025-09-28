CoopVoce: ancora due giorni per la EVO 200, costa poco ed è la migliore

Il panorama delle tariffe mobile si arricchisce con CoopVoce EVO 200, la nuova proposta che mira a conquistare gli utenti alla ricerca di un pacchetto completo e stabile nel tempo. L’offerta si distingue per il prezzo fisso di 7,90 € al mese per sempre, un elemento fondamentale in un mercato dove le rimodulazioni sono frequenti. All’interno della promo ci sono 200 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS ogni mese, una combinazione pensata per chi vuole connettersi senza compromessi e restare sempre raggiungibile.

Un altro vantaggio è l’attivazione gratuita, che rende il passaggio a CoopVoce ancora più conveniente. Non ci sono costi nascosti o sorprese: si paga solo il canone mensile e si inizia subito a navigare.

CoopVoce premia chi sceglie il rinnovo automatico

Un dettaglio interessante riguarda l’opzione Rinnovo Facile: attivandola, i clienti ricevono un bonus di 20 € da utilizzare anche come credito residuo. Una mossa strategica per fidelizzare gli utenti e invogliarli a rimanere nel tempo, offrendo un beneficio concreto.

La promo è attivabile da chiunque, sia dai nuovi clienti sia da chi decide di cambiare offerta all’interno di CoopVoce, ed è disponibile fino al 30 settembre, una data importante per chi vuole approfittarne senza rischiare di perderla.

Grazie alla rete 4G, i 200 giga mensili garantiscono velocità adeguate per streaming, videochiamate e lavoro in mobilità. La presenza di 1000 SMS al mese è un valore aggiunto per chi ancora utilizza i messaggi tradizionali, mentre i minuti illimitati completano un pacchetto versatile e competitivo.

CoopVoce con EVO 200 si posiziona chiaramente come alternativa alle offerte top di gamma degli altri operatori, mantenendo la sua filosofia di trasparenza e prezzo bloccato. Una proposta che riesce a unire quantità, qualità e convenienza in un unico piano, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca stabilità e un servizio affidabile senza sorprese in bolletta. Sembra essere l’ideale dunque, proprio come vogliono gli utenti.