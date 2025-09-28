Ad
domenica, Settembre 28, 2025
CoopVoce: ancora due giorni per la EVO 200, costa poco ed è la migliore

Le offerte migliori di CoopVoce si fanno vedere ancora una volta, tra queste spicca di certo la EVO 200.

scritto da Felice Galluccio
Il panorama delle tariffe mobile si arricchisce con CoopVoce EVO 200, la nuova proposta che mira a conquistare gli utenti alla ricerca di un pacchetto completo e stabile nel tempo. L’offerta si distingue per il prezzo fisso di 7,90 € al mese per sempre, un elemento fondamentale in un mercato dove le rimodulazioni sono frequenti. All’interno della promo ci sono 200 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS ogni mese, una combinazione pensata per chi vuole connettersi senza compromessi e restare sempre raggiungibile.

Un altro vantaggio è l’attivazione gratuita, che rende il passaggio a CoopVoce ancora più conveniente. Non ci sono costi nascosti o sorprese: si paga solo il canone mensile e si inizia subito a navigare.

CoopVoce premia chi sceglie il rinnovo automatico

Un dettaglio interessante riguarda l’opzione Rinnovo Facile: attivandola, i clienti ricevono un bonus di 20 € da utilizzare anche come credito residuo. Una mossa strategica per fidelizzare gli utenti e invogliarli a rimanere nel tempo, offrendo un beneficio concreto.

La promo è attivabile da chiunque, sia dai nuovi clienti sia da chi decide di cambiare offerta all’interno di CoopVoce, ed è disponibile fino al 30 settembre, una data importante per chi vuole approfittarne senza rischiare di perderla.

Grazie alla rete 4G, i 200 giga mensili garantiscono velocità adeguate per streaming, videochiamate e lavoro in mobilità. La presenza di 1000 SMS al mese è un valore aggiunto per chi ancora utilizza i messaggi tradizionali, mentre i minuti illimitati completano un pacchetto versatile e competitivo.

CoopVoce con EVO 200 si posiziona chiaramente come alternativa alle offerte top di gamma degli altri operatori, mantenendo la sua filosofia di trasparenza e prezzo bloccato. Una proposta che riesce a unire quantità, qualità e convenienza in un unico piano, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca stabilità e un servizio affidabile senza sorprese in bolletta. Sembra essere l’ideale dunque, proprio come vogliono gli utenti.

