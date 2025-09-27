Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori VirtualiVodafone

Vodafone vs Kena Mobile: fino a 200GB al mese con pochi euro

Questa volta si sfidano due gestori famosissimi come Vodafone e Kena Mobile che garantiscono agli utenti il meglio dal punto di vista della qualità e della convenienza

scritto da Felice Galluccio
Vodafone vs Kena Mobile

Vodafone rimane uno dei protagonisti del mercato italiano, con offerte mirate soprattutto agli utenti che scelgono di portare il numero. La più interessante è Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali: include 100 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e sfrutta l’intera copertura della rete Vodafone. Per chi è già cliente fisso, c’è Vodafone Family+ 5G, che offre giga illimitati in 5G, una soluzione ideale per famiglie o per chi utilizza molto la connessione dati per streaming, lavoro e gaming. Infine, per chi proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, c’è la Vodafone 11,99 5G, che offre 100 giga ogni mese, incrementabili a 150 giga attivando SmartPay, il servizio di ricarica automatica gratuita. L’obiettivo è attirare nuovi clienti con pacchetti che puntano su velocità e qualità della rete, garantendo una copertura capillare e performance elevate.

Kena Promo Rush 130: tanti giga a prezzo ridotto

Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM, propone la Promo Rush 130, una delle offerte più generose nella fascia sotto i 7 €. Per 6,99 € al mese include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. La spedizione della SIM è gratuita e il primo mese è omaggio, permettendo di iniziare a usare l’offerta senza spese iniziali. L’attivazione è disponibile per i clienti che provengono da Iliad e dagli operatori virtuali, un target che Kena punta a conquistare con pacchetti molto ricchi. L’assenza del 5G è compensata dalla grande quantità di dati disponibili, adatta a chi usa hotspot, streaming o download di file pesanti.

Due soluzioni per esigenze diverse: c’è chi sceglie Vodafone e chi Kena

Il confronto tra Vodafone e Kena Mobile evidenzia due approcci distinti. Vodafone punta sulla rete 5G e su promozioni pensate per specifici target, premiando chi attiva la portabilità e offrendo extra come SmartPay o giga illimitati per i clienti di rete fissa. Kena, invece, mette al centro la quantità di dati e il prezzo contenuto, proponendo 230 giga al mese a meno di 7 €. Chi vuole sfruttare la massima velocità e un servizio premium trova in Vodafone un’opzione completa; chi preferisce risparmiare e avere un pacchetto molto ricco di giga, anche senza 5G, può scegliere Kena Mobile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!