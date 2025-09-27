Vodafone vs Kena Mobile: fino a 200GB al mese con pochi euro

Vodafone rimane uno dei protagonisti del mercato italiano, con offerte mirate soprattutto agli utenti che scelgono di portare il numero. La più interessante è Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali: include 100 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e sfrutta l’intera copertura della rete Vodafone. Per chi è già cliente fisso, c’è Vodafone Family+ 5G, che offre giga illimitati in 5G, una soluzione ideale per famiglie o per chi utilizza molto la connessione dati per streaming, lavoro e gaming. Infine, per chi proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, c’è la Vodafone 11,99 5G, che offre 100 giga ogni mese, incrementabili a 150 giga attivando SmartPay, il servizio di ricarica automatica gratuita. L’obiettivo è attirare nuovi clienti con pacchetti che puntano su velocità e qualità della rete, garantendo una copertura capillare e performance elevate.

Kena Promo Rush 130: tanti giga a prezzo ridotto

Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM, propone la Promo Rush 130, una delle offerte più generose nella fascia sotto i 7 €. Per 6,99 € al mese include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. La spedizione della SIM è gratuita e il primo mese è omaggio, permettendo di iniziare a usare l’offerta senza spese iniziali. L’attivazione è disponibile per i clienti che provengono da Iliad e dagli operatori virtuali, un target che Kena punta a conquistare con pacchetti molto ricchi. L’assenza del 5G è compensata dalla grande quantità di dati disponibili, adatta a chi usa hotspot, streaming o download di file pesanti.

Due soluzioni per esigenze diverse: c’è chi sceglie Vodafone e chi Kena

Il confronto tra Vodafone e Kena Mobile evidenzia due approcci distinti. Vodafone punta sulla rete 5G e su promozioni pensate per specifici target, premiando chi attiva la portabilità e offrendo extra come SmartPay o giga illimitati per i clienti di rete fissa. Kena, invece, mette al centro la quantità di dati e il prezzo contenuto, proponendo 230 giga al mese a meno di 7 €. Chi vuole sfruttare la massima velocità e un servizio premium trova in Vodafone un’opzione completa; chi preferisce risparmiare e avere un pacchetto molto ricco di giga, anche senza 5G, può scegliere Kena Mobile.