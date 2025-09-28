Truffa e tanti dispiaceri per gli utenti: ecco il messaggio che li ha fregati

Ci sono diversi consigli da riuscire a garantire agli utenti per permettergli di evitare una truffa. A tal proposito è importantissimo metterli a conoscenza di quello che sta accadendo, con un nuovo inganno che è comparso sul web tramite e-mail in più situazioni.

In basso ci sono le indicazioni che servono per far sì che la truffa non riesca ad attecchire, cosa che purtroppo succede molto più spesso di quanto si crede. L’inganno utilizza sempre la stessa tecnica, ovvero quella del phishing: i malviventi fanno credere all’utente che qualcuno di attendibile vi stia contattando per regalargli qualcosa, situazione chiaramente ai limiti della realtà. Il trucco è ovviamente quello di evitare di cliccare sui link presenti nel testo ma anche di non diffondere la mail, proprio per non farla capitare a qualcun altro.

C’è una nuova truffa da cui tenersi alla larga, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Non è raro che i truffatori utilizzino i nomi di grandi catene per fregare le persone e anche in questo caso infatti una nuova truffa è stata avviata con un nome famosissimo. Stiamo parlando di quello di Decathlon, catena che si occupa della vendita di articoli sportivi in diverse parti del mondo.

Il risultato della truffa è il seguente: dati personali rubati e conti correnti prosciugati a zero, tutto in pochissimo tempo è alla sprovvista degli utenti vittime di ciò che accade. Qui in basso c’è la dimostrazione di tutto ciò, il messaggio agisce firmandosi proprio a nome di Decathlon.

“DECATHLON

Ciao, il vincitore di oggi è [NOME DELLA VITTIMA].

Congratulazioni! Sei stato selezionato per ricevere un premio esclusivo! Il tuo nome è stato estratto per un Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua.

Questo regalo speciale proviene da Decathlon.

Affrettati! Il tuo premio è pronto

Le tue informazioni account:

Cliente: Felicegalluccio

Email: MAIL DELLA VITTIMA

Premio: Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua!

Riscatta il premio ora“.