Sony PlayStation 5 costa veramente POCO su Amazon: ecco il prezzo

L’ultima promozione attivata su Amazon coinvolge direttamente la console più amata dai consumatori, stiamo ovviamente parlando di Sony PS5, oggi disponibile all’acquisto con una forte riduzione rispetto al listino iniziale, arrivando a pagarla poco meno di 500 euro.

Il prodotto in questione è perfettamente rappresentato dalla versione Slim, ovvero il modello più recente messo sul mercato, che ha sostituito il classico lanciato nel corso del 2020, anch’esso dotato di una scocca removibile realizzata in plastica di colorazione bianca (online si trovano numerose cover molto interessanti, che aiutano a personalizzarne il design), e con la presenza in confezione di un singolo controller PS5 Dualsense. Quest’ultimo rappresenta proprio la migliore soluzione o il tratto distintivo della console, un controller con feedback aptico che amplia notevolmente l’esperienza cui l’utente effettivamente va in contro, rendendola più coinvolgente e cucendola perfettamente attorno al consumatore.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta della variante Digital, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter fare i conti con il lettore disco integrato nella scocca, non dovendo forzatamente acquistare i titoli sono tramite lo store ufficiale, ma potendone fruire anche fisicamente.

Sony PlayStation 5, che grande offerta è stata attivata oggi

La spesa per l’acquisto della Sony PlayStation 5 è tutt’altro che elevata in questi giorni, proprio perché il consumatore, grazie all’offerta Amazon, non si ritroverà più a dover spendere i 559 euro previsti in origine di base, ma dovrà sostenere un investimento finale di 499,99 euro. Ordinatela subito al seguente link.

Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni presso il vostro domicilio, la garanzia copre tutti i difetti di fabbrica, ha una durata di 2 anni ed è allo stesso tempo pronta a soddisfare pienamente e perfettamente le richieste dei consumatori.