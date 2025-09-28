Forza Horizon 6 sarà ambientato in Giappone?

L’universo dei videogiochi si prepara ad accogliere una nuova tappa. Si tratta di Forza Horizon 6: annunciato ufficialmente avrà come cornice il Giappone, con un’uscita fissata per il 2026. La conferma è arrivata direttamente da Playground Games e da Microsoft, che hanno scelto un canale social come l’account Instagram del franchise per anticipare la notizia, accompagnandola con un teaser trailer che ha immediatamente catturato l’attenzione della community globale. L’ambientazione nipponica apre a scenari che si preannunciano spettacolari. Dalle metropoli illuminate alle strade tortuose di montagna, fino alle coste che evocano l’arte del drifting. Il nuovo capitolo sembra destinato a esaltare la tradizione automobilistica giapponese. Tale contesto geografico porta con sé una forte carica simbolica, in quanto unisce cultura locale e immaginario da sempre legato al mondo delle corse. La formula del Festival Horizon, che funge da cornice narrativa e stilistica della serie, troverà in Giappone un terreno fertile per esprimere nuove possibilità creative.

Forza Horizon 6: ecco i dettagli emersi sul nuovo titolo

Sul piano strategico, l’annuncio sottolinea la volontà di Microsoft di rafforzare la propria offerta. Il gioco sarà disponibile dal primo giorno su Xbox Game Pass e aderirà al programma Xbox Play Anywhere. Il quale consente di acquistare una copia digitale e utilizzarla sia su console sia su PC. La mossa rientra in una più ampia politica multipiattaforma che ha già dato frutti concreti: basti ricordare il successo di Forza Horizon 5 arrivato anche su PlayStation 5.

Resta da capire quale sarà la posizione di Sony. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a una pubblicazione immediata su PlayStation, ma il precedente rappresentato dal quinto capitolo lascia spazio a ipotesi concrete. Guardando oltre il singolo annuncio, Forza Horizon 6 testimonia come il settore dei videogiochi stia vivendo una fase di evoluzione costante. In tale scenario, i confini geografici e tecnologici si fanno sempre più fluidi. Non resta che attendere l’arrivo del nuovo titolo.