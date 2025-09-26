Apple iPhone 16 Plus ha un PREZZO SHOCK: oggi costa POCHISSIMO su Amazon

Apple iPhone 16 Plus può essere vostro con un risparmio nettamente superiore al normale, arriva la promozione disponibile su Amazon che abbassa e riduce notevolmente il livello di spesa che si deve raggiungere per l’acquisto di uno smartphone di altissima qualità generale.

Il prodotto, sorpassato ormai dalla nuova generazione, ma ancora perfettamente a fuoco in termini di prestazioni e performance generali, è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi del solito ottimo Super Retina XDR OLED che abbiamo più volte elogiato e apprezzato in passato, con risoluzione di 1290 x 2796 pixel, ma anche capace di raggiungere una densità di 460 ppi e un refresh rate a 60Hz (sempre con protezione Ceramic Shield).

Il processore, come per tutti i modelli della scorsa generazione, è un Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, passando anche per una GPU Apple 5-core, oltre a 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare (ma non è comunque espandibile con microSD).

Apple iPhone 16 Plus, la promozione è fuori di testa su Amazon

La spesa per l’acquisto di Apple iPhone 16 Plus è ridotta rispetto al passato, essendo comunque pari a 939 euro, in confronto ai 979 euro previsti in origine di listino. Siamo consapevoli di non essere uno dei migliori sconti tra quelli in circolazione, ma allo stesso modo è bene prestare attenzione al fatto che difficilmente i prodotti Apple vengono scontati. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Al link che vi abbiamo inserito poco sopra potrete trovare 5 colorazioni differenti dello stesso smartphone, per quanto riguarda la versione con 128GB di memoria interna (che ricordiamo non sono espandibili). Tutte sono in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.