venerdì, Settembre 26, 2025
Apple iPhone 16 Plus ha un PREZZO SHOCK: oggi costa POCHISSIMO su Amazon

Un prezzo mai visto prima d'ora vi attende su Amazon per l'acquisto di Apple iPhone 16 Plus.

scritto da Denis Dosi
Apple iPhone 16 Plus può essere vostro con un risparmio nettamente superiore al normale, arriva la promozione disponibile su Amazon che abbassa e riduce notevolmente il livello di spesa che si deve raggiungere per l’acquisto di uno smartphone di altissima qualità generale.

Il prodotto, sorpassato ormai dalla nuova generazione, ma ancora perfettamente a fuoco in termini di prestazioni e performance generali, è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi del solito ottimo Super Retina XDR OLED che abbiamo più volte elogiato e apprezzato in passato, con risoluzione di 1290 x 2796 pixel, ma anche capace di raggiungere una densità di 460 ppi e un refresh rate a 60Hz (sempre con protezione Ceramic Shield).

Il processore, come per tutti i modelli della scorsa generazione, è un Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, passando anche per una GPU Apple 5-core, oltre a 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare (ma non è comunque espandibile con microSD).

Apple iPhone 16 Plus, la promozione è fuori di testa su Amazon

La spesa per l’acquisto di Apple iPhone 16 Plus è ridotta rispetto al passato, essendo comunque pari a 939 euro, in confronto ai 979 euro previsti in origine di listino. Siamo consapevoli di non essere uno dei migliori sconti tra quelli in circolazione, ma allo stesso modo è bene prestare attenzione al fatto che difficilmente i prodotti Apple vengono scontati. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Apple iPhone 16 Plus 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
    939,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Al link che vi abbiamo inserito poco sopra potrete trovare 5 colorazioni differenti dello stesso smartphone, per quanto riguarda la versione con 128GB di memoria interna (che ricordiamo non sono espandibili). Tutte sono in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.

