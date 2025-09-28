Snapdragon e i miniPC del futuro: Qualcomm sfida Apple

Durante la prima giornata dello Snapdragon Summit alle Hawaii, Qualcomm ha mostrato la sua nuova strategia per il settore PC. Non solo smartphone e tablet, l’attenzione di quest’anno si sposta sui miniPC, categoria in forte crescita grazie al successo dei Mac Mini di Apple. La risposta di Qualcomm arriva con due chip di nuova generazione, Snapdragon X2 Elite e SnapdragonX2 Elite-Extreme, progettati per offrire prestazioni elevate in dispositivi sottilissimi e silenziosi.

Sul palco dell’evento sono comparsi due prototipi. Uno dal design circolare e uno più squadrato, entrambi nel tipico rosso brillante dei modelli sperimentali Qualcomm. Entrambi non sono destinati al mercato ma, con la loro presentazione, si è voluto dimostrare come con Snapdragon X2 diventa possibile realizzare computer sottili quasi come smartphone, privi di ventole ma comunque molto potenti.

Snapdragon X2 Elite ed Extreme: specifiche tecniche da veri protagonisti

La nuova generazione di chip Snapdragon porta con sé specifiche di assoluta importanza. Entrambe le versioni integrano CPU Oryon di terza generazione con fino a 18 core e frequenze che raggiungono i 5,0GHz nell’Extreme. La GPU Adreno arriva a 1,85 GHz e supporta DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 e OpenCL 3.0, rendendo i chip pronti anche per il gaming leggero e le applicazioni grafiche avanzate.

Sul fronte AI, la NPU Hexagon garantisce fino a 80 TOPS, confermando la vocazione dei chip Snapdragon verso l’intelligenza artificiale integrata. A livello di memoria è previsto supporto a LPDDR5x fino a 128GB, con una larghezza di banda che tocca i 228GB/s nell’Extreme. Le opzioni di archiviazione includono NVMe via PCIe 5.0, UFS 4.0 e compatibilità con SD Express. Non mancano soluzioni di connettività all’avanguardia, quali modem Snapdragon X75 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e porte USB4 fino a 40 Gbps. La gestione dei display è altrettanto ambiziosa. Parliamo infatti di un supporto a tre monitor 4K a 144Hz oppure a un singolo display 5K a 60Hz, con possibilità di collegare periferiche avanzate grazie a interfacce moderne.

Snapdragon cambia le regole: miniPC più leggeri e silenziosi

L’interesse di Qualcomm per i miniPC non è casuale. I successi di Apple con i chip M Series hanno dimostrato come il formato compatto, unito alla potenza ARM, possa diventare un riferimento. Con Snapdragon X2 Elite ed Extreme, Qualcomm quindi vuole offrire un’alternativa credibile, puntando su leggerezza, efficienza energetica e nuove possibilità di design.

Anche se i prototipi, come detto, non arriveranno sul mercato, è chiaro che i produttori avranno la possibilità di creare soluzioni prima impensabili. Un’opportunità che potrebbe trasformare il concetto stesso di PC, aprendo la strada a una nuova generazione di dispositivi.