Borderlands 4: la versione Switch posticipata

Un gioco che sicuramente era molto atteso per quanto riguarda Switch 2 era Borderlands 4, purtroppo però dobbiamo utilizzare l’imperfetto dal momento che a qualche settimana dall’arrivo ufficiale sul mercato il team di sviluppo ha deciso di rimandare l’uscita del titolo a data da destinarsi, una decisione che ha sconvolto praticamente tutti e che ha lasciato gli utenti con l’amaro in bocca, nessuno si aspettava un cambio di programma di questo tipo, ma a quanto pare non c’è nulla da fare.

Le dichiarazioni

Il team di sviluppo ha rilasciato una nota ufficiale all’interno della quale dichiara di avere bisogno di più tempo per poter rilasciare il titolo ad uno standard qualitativo tale da essere godibile praticamente per tutti, l’obiettivo è quello di rendere il titolo disponibile per gli utenti, quando quest’ultimo sarà in grado di offrire un’esperienza completa con tutti gli elementi che dovrebbero essere presenti nel videogioco, il titolo dunque è stato rinviato ma una data futura non è stata precisata.

Come se non bastasse il team a proseguito, poi che in conformità con la politica di Nintendo tutti gli utenti che avevano effettuato un pre ordine potranno annullarlo per poi ricevere il rimborso, se questi ultimi non agiranno in autonomia il pre ordine verrà annullato in modo completamente automatico.

Ovviamente si tratta di un fulmine sereno che lascia un po’ tutti sorpresi, facendo nascere determinate interrogativi sulla possibile causa di questa decisione, le ipotesi sono molteplici ma probabilmente qualche informazione in più l’avremo nel corso delle prossime settimane, compresa magari la data futura di rilascio del titolo che al momento non è specificata, se dunque stavate aspettando il nuovo videogioco Borderlands purtroppo dovrete attendere ancora un po’ e forse l’attesa sarà più lunga di quanto possa sembrare.

Sicuramente una possibili ipotesi legata al rinvio può anche essere la difficoltà legata all’ottimizzazione dei titoli per Switch 2 che nonostante offre un hardware decisamente migliorato rispetto alla generazione precedente, necessita comunque di tanto lavoro.