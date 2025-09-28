Samsung Galaxy S24 si aggiorna: arriva One UI 8 anche in Europa

Dopo il lancio sui modelli pieghevoli più recenti e sulla gamma Galaxy S25, la nuova One UI 8 raggiunge finalmente anche i Galaxy S24. Samsung ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento stabile in Europa, partendo dalla Germania. Si tratta di un rollout graduale, che in queste ore sta interessando i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. La fase iniziale coinvolge soprattutto gli utenti che avevano già preso parte al programma beta. Secondo le stime, il rilascio completo in altri Paesi europei, Italia inclusa, avverrà nel corso di ottobre, in linea con la roadmap ufficiale.

Su Galaxy S24 prestazioni rinnovate e una maggiore continuità tra i dispositivi

L’interfaccia One UI 8 introduce un design più moderno e coerente con Android 16. Insieme a nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Samsung ha puntato su una maggiore fluidità. Ma anche su icone ridisegnate, personalizzazione avanzata e miglioramenti alla privacy. L’aggiornamento porta i Galaxy S24 al livello dei modelli più recenti. Offrendo un’interfaccia aggiornata anche per chi non ha acquistato gli ultimi flagship. Il pacchetto può essere scaricato manualmente accedendo alle Impostazioni del telefono, selezionando la voce “Aggiornamento software” e toccando su “Scarica e installa” nel caso sia già disponibile.

L’arrivo della One UI 8 conferma l’impegno di Samsung nel mantenere aggiornati anche i modelli non più recentissimi. Migliorando così la coerenza tra dispositivi di generazioni diverse. I Galaxy S24, nella versione standard, Plus e Ultra, ricevono così un importante aggiornamento che migliora anche il supporto alle app e la gestione della batteria. L’ottimizzazione si fa sentire soprattutto nelle prestazioni e nell’interfaccia, che ora risulta più pulita e intuitiva. Le prime impressioni degli utenti tedeschi sono positive, in attesa di un’espansione più ampia nelle prossime settimane.

Intanto, i prezzi dei tre modelli Galaxy S24 sul mercato online restano competitivi. Si trovano offerte a partire da circa 438 euro per il modello base, mentre il Galaxy S24 Ultra supera i 750 euro. Con questo aggiornamento, anche chi possiede un dispositivo della gamma S24 potrà beneficiare delle novità software pensate per i top di gamma più recenti.