Nuove ed importanti funzioni AI per i Galaxy S24

Con il secondo aggiornamento beta di One UI 8, la serie Galaxy S24 riceve una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’update, in fase di distribuzione in questi giorni, affianca alle solite patch di sicurezza e migliorie di sistema ben tre strumenti innovativi, già apprezzati da chi ha potuto provarli. Anche se il changelog ufficiale è generico, le novità sono concrete e tangibili per gli utenti.

Audio migliorato e trascrizioni in tempo reale: l’IA diventa essenziale per i Galaxy S24

La prima funzione introdotta è Now Brief, un riepilogo giornaliero intelligente che offre agli utenti una panoramica personalizzata della propria giornata. Accessibile dal widget Now Bar o dal pannello Edge, mostra meteo, impegni, promemoria, dati fitness e molto altro. Il tutto avviene nel massimo rispetto della privacy, grazie all’elaborazione locale sul dispositivo tramite il Personal Data Engine e alla protezione garantita da Knox Vault. La tecnologia era stata inizialmente presentata con i Galaxy S25, ma ora sbarca anche sui top di gamma attuali.

A completare il pacchetto di novità ci sono Audio Eraser migliorato e la nuova funzione Call Captions. Il primo permette di eliminare i rumori di fondo da registrazioni vocali e video, direttamente da app come Galleria, Registratore o Samsung Notes. L’uso è semplice e immediato: una piccola icona attiva l’elaborazione tramite Galaxy AI, rendendo l’audio più pulito e professionale con un tocco.

Call Captions, invece, punta all’accessibilità e alla praticità. Durante una telefonata, l’intelligenza artificiale trascrive in tempo reale ciò che dice l’interlocutore. Uno strumento pensato sia per ambienti rumorosi che per persone con difficoltà uditive, che amplia le possibilità d’uso del telefono in situazioni complesse.

L’integrazione sempre più profonda dell’IA nel software Samsung conferma la direzione intrapresa dal colosso coreano: rendere l’intelligenza artificiale uno strumento concreto, che migliori la vita quotidiana senza compromettere sicurezza e privacy. E con One UI 8, i Galaxy S24 si preparano a offrire un’esperienza ancora più intelligente e su misura.