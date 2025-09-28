iOS 26: problemi alla ricerca dell’app Calendario, Apple al lavoro

Con l’arrivo di iOS 26, molti utenti hanno scoperto che la ricerca all’interno dell’app Calendario non funziona come dovrebbe. Digiti il nome di un evento che sai esserci e non appare nulla. Il bug colpisce modelli che vanno dall’iPhone 13 mini fino alla nuova serie 17, rendendo la funzione di ricerca inaffidabile, intermittente o totalmente inattiva.

La cosa interessante è che il problema non è nuovo: già durante le versioni beta di iOS 26 gli utenti avevano segnalato anomalie nella ricerca dentro il Calendario, ma purtroppo non è stato corretto in tempo per la release pubblica. Ora che il sistema è nelle mani di molti, il difetto appare più diffuso e fastidioso. Apple ha confermato in modo informale ad alcuni utenti che è consapevole del bug e sta lavorando a una patch che potrebbe arrivare come update 26.0.1 o 26.1.

Cosa puoi provare intanto per rimediare

Non esiste ancora una soluzione definitiva che funzioni per tutti, ma alcuni utenti hanno ottenuto miglioramenti temporanei con accorgimenti software:

Vai nelle impostazioni, trova la sezione relativa all’app Calendario e disattiva le opzioni di ricerca, poi riattivale dopo un riavvio: in certi casi la ricerca ricompare dopo qualche minuto grazie alla riindicizzazione automatica. Assicurati che tutti i tuoi calendari siano visibili nell’app: se hai calendari disattivati, la ricerca non li include. Esci e rientra nei tuoi account, o sospendi temporaneamente la sincronizzazione per poi riattivarla — può aiutare a riallineare i dati.

In casi estremi, puoi provare a forzare il riavvio del dispositivo, chiudere l’app Calendario e riaprirla, oppure resettare alcune impostazioni di sistema (senza cancellare dati) per “ripulire” eventuali errori residui. Pur esistendo queste soluzioni temporanee, non tutte funzionano per ogni caso: il bug appare diverso a seconda del modello, del calendario usato (iCloud, Google, Exchange) e di altri fattori.

In sintesi, se usi molto la funzione ricerca nel tuo Calendario e hai già aggiornato a iOS 26, è probabile che risentirai di questo bug. La buona notizia è che Apple è al corrente e promette un fix imminente: per ora, puoi prepararti aggiornando quando sarà disponibile e sperando che la correzione arrivi presto.