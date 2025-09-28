Renault R5, l’icona che ritorna con uno sguardo al futuro

Renault guarda avanti, consapevole che il successo della R5 impone scelte delicate. Il modello, amatissimo in Europa, rappresenta oggi molto più di un semplice veicolo elettrico. Parliamo di un’icona che ha saputo riportare alla ribalta il fascino del passato in una veste più moderna. Per questo, il direttore marketing Arnaud Belloni sottolinea come la futura generazione dovrà essere progettata con estrema cautela. Il paragone con la Mini e con la Porsche 911 non è casuale. In quanto si tratta di vetture che sono rimaste fedeli al loro carattere, evolvendo senza perdere la propria identità.

Renault R5, un successo di vendite che conquista tutta l’Europa

La R5, spiega Belloni, può diventare un marchio nel marchio, capace di vivere di luce propria e attrarre clienti senza necessità di spingerli verso altri modelli Renault. Il prossimo restyling arriverà tra circa cinque anni, ma il percorso è già delineato. L’equilibrio da trovare sarà tra innovazione e fedeltà allo spirito originale. Design, proporzioni e dettagli dovranno restare inconfondibili, arricchiti da tecnologie di connessione, software avanzati e maggiore efficienza energetica. L’obiettivo non è stravolgere ma migliorare, evitando errori che potrebbero minare l’immagine del brand.

I numeri emersi fino a questo momento delineano un andamento positivo. In Francia, le vendite della Renault R5 sono vicine a quelle della storica Clio, con circa 5.000 unità stimate solo a settembre. Nel Regno Unito e in Germania il modello conquista il mercato, mentre in Belgio, la piccola elettrica francese sorprende e convince. In Turchia, invece, la domanda ha superato ogni previsione con un ordine di mille unità.

Il successo della Renault R5, in vendita da poco più di un anno, non è frutto soltanto dell’effetto novità. La compattezza della struttura, il prezzo competitivo e il design che richiama il passato ne fanno uno dei veicoli elettrici più amati in Europa. Sta avvicinando nuovi clienti al marchio, rinnovando l’immagine di Renault come protagonista nella transizione elettrica.