Porsche 911: look classico per la variante Rezvani RR1

La nota società americana Rezvani Motors È un produttore di vetture sportive a prestazioni elevate che da circo decennio basa i suoi lavori su Supercar e SUV ispirati ai veicoli militari, la società californiana ora sta centrando le proprie energie nello sviluppo di una nuova Porsche a tema retro, recentemente abbiamo assistito infatti all’esordio di due auto ispirate alla 935 che prendono il nome di RR1 600 e RR1 750, numeri che si riferiscono rispettivamente alla potenza delle vetture.

Entrambe queste due sono basate sulla 911 di generazione 992 e presentano una carrozzeria completamente in fibra di carbonio con una particolare libera in stile retro.

Caratteristiche tecniche

Il primo modello è alimentato da un motore flat Six turbo da 3 l caratterizzato da turbocompressori potenziati e altri componenti che la società californiana hanno specifica, tale versione può essere scelta con cambio manuale oppure con una trasmissione automatica doppia frizione, la potenza disponibile ammonta a 608 cavalli e garantisce uno scatto da zero a 96 km/h in tre secondi precisi.

Per quanto riguarda invece il secondo modello, quest’ultimo monte il medesimo motore però da 3,8 l biturbo con una potenza di ben 760 cavalli, numeri impressionanti che le permettono di offrire prestazioni davvero importanti grazie ad una trazione integrale molto avanzata e un cambio a doppia frizione con sé rapporti, lo scatto da zero a 96 km/h avviene in appena due secondi.

Passiamo ora ai prezzi di vendita, la società realizzerà solo 50 esemplari, ciascuno costruito in circa quattro mesi di tempo, il prezzo del primo modello parte da 190.000 $ a cui va aggiunto il costo dell’auto standard, che deve essere fornita dal cliente, per la seconda, il meccanismo è lo stesso ma la cifra da spendere sale a 195.000 $ aggiuntivi rispetto al prezzo della vettura, si tratta dunque di due prodotti dedicati decisamente ad una fascia super premium di amanti di questa tipologia di automobili, visti gli enormi costi di accesso.