Google Pixel 10 Pro XL supera Galaxy S25 Ultra: è lui il nuovo re dei display secondo DxOMark

Google Pixel 10 Pro XL

Il nuovo Google Pixel 10 Pro XL non è soltanto il top di gamma della casa di Mountain View, ma anche lo smartphone che oggi può vantare il miglior display al mondo. A confermarlo è la classifica di DxOMark, che ha assegnato al dispositivo un punteggio record di 161 punti, superando il rivale diretto Samsung Galaxy S25 Ultra e altri big come HONOR Magic8 Pro.

Un pannello che convince, anche senza rivoluzioni

A livello tecnico il Pixel 10 Pro XL non stravolge la scheda della generazione precedente: monta un display LTPO OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2992 x 1334 pixel, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2. Insomma, sulla carta nulla di radicalmente nuovo. Eppure, nelle prove pratiche condotte da DxOMark, lo smartphone ha convinto grazie a una gestione superiore dei contenuti HDR, con neri più profondi, contrasti più equilibrati e una luminosità di picco fino a 2200 nit, ideale anche sotto la luce diretta del sole.

I punti di forza secondo DxOMark

Il portale ha evidenziato diversi aspetti che hanno fatto la differenza nel confronto diretto con Galaxy S25 Ultra:

HDR migliorato → immagini più brillanti e dettagliate nei contenuti compatibili.

Modalità PWM a 480 Hz → pensata per ridurre l’affaticamento visivo, utile per chi è sensibile allo sfarfallio.

Touchscreen ultra reattivo → particolarmente apprezzato durante le sessioni di gaming.

Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort → garanzia di comfort visivo anche dopo un uso prolungato.

Anche il Pixel 10 standard sorprende

Interessante notare che non solo il modello XL, ma anche il Google Pixel 10 “base” si è distinto, conquistando il secondo posto con 160 punti. In questo caso, a fare la differenza sono state la fedeltà cromatica e l’ottima leggibilità in diverse condizioni di luce.

Difetti? Qualche dettaglio marginale

DxOMark ha comunque segnalato piccoli limiti, come leggere variazioni cromatiche visibili agli angoli dello schermo e rari episodi di flickering. Difetti che, però, non intaccano il primato del Pixel 10 Pro XL, capace di superare Samsung Galaxy S25 Ultra in una delle aree dove i flagship coreani tradizionalmente brillano di più.

Con questa vittoria, Google dimostra di poter competere ad armi pari con Samsung e Apple anche sul terreno dei display, storicamente dominato dai colossi asiatici. Resta ora da capire se i nuovi iPhone 17 Pro riusciranno a insidiare il trono appena conquistato.