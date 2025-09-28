Windows 11: nuovi problemi con i Blu-ray?

Chi utilizza il computer per riprodurre film in DVD, Blu-ray o programmi registrati da TV digitale si è imbattuto in un ostacolo inatteso. Dopo gli aggiornamenti di Windows 11 diffusi da agosto, sono emerse segnalazioni di malfunzionamenti che impediscono la corretta visione dei contenuti protetti da DRM. Con conseguenze che vanno dalle schermate nere ai messaggi di errore. L’origine del problema è stata ricondotta all’aggiornamento KB5064081 e alle patch successive, che hanno generato un conflitto con i meccanismi di protezione integrati nel sistema operativo.

Windows 11: ecco i problemi emersi con la riproduzione

La questione colpisce in modo mirato: i servizi di streaming online, come Netflix, Disney+ o Prime Video, non subiscono interruzioni. Quest’ultimi, infatti, si basano su protocolli diversi. Le difficoltà emergono invece quando si utilizzano supporti fisici e software che sfruttano l’Enhanced Video Renderer (EVR), uno strumento storico di Windows che lavora in abbinamento con HDCP per garantire la compatibilità con i requisiti dell’industria cinematografica. È proprio qui che il sistema, dopo l’ultimo ciclo di aggiornamenti, sembra incepparsi.

Microsoft ha ammesso l’esistenza del bug e ha assicurato di essere al lavoro su un correttivo. Nonostante ciò, non sono state fornite scadenze ufficiali, e l’unica opzione immediata resta quella di rimuovere l’aggiornamento o posticiparne l’installazione. Con il rischio però di esporre il sistema a vulnerabilità. La vicenda evidenzia un cambiamento profondo nel mercato dei contenuti audiovisivi. L’attenzione delle grandi aziende si è spostata su intelligenza artificiale e cloud computing. Mentre la riproduzione di dischi fisici occupa uno spazio sempre più marginale.

La difficoltà incontrata dagli utenti non è quindi soltanto un contrattempo legato a un aggiornamento mal riuscito, ma anche il segnale di una trasformazione in corso. Con il progressivo arretramento dei supporti fisici e la centralità crescente delle piattaforme online, la possibilità stessa di utilizzare il computer come lettore multimediale tradizionale rischia di diventare una pratica sempre meno sfruttata.