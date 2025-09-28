POCO prepara il nuovo top di serie: Snapdragon 8 Elite Gen 5 alla base

Il debutto dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, presentato di recente da Qualcomm, ha già acceso la competizione tra i produttori di smartphone. Se la prima a portarlo sul mercato sarà Xiaomi con la nuova serie 17, non tardano a farsi avanti anche gli altri brand del gruppo. A tal proposito, Poco, tramite il proprio account global su X, ha confermato che il suo prossimo top di serie sfrutterà il nuovo processore, senza però svelare ancora il nome ufficiale del modello.

Tutto lascia pensare che si tratti del futuro Poco F8 Ultra, erede diretto del F7Ultra. Proprio come lo scorso anno, il dispositivo dovrebbe nascere come rebrand internazionale della serie Redmi K90 Pro. Tale strategia non sorprende. Il marchio Poco, da sempre orientato al miglior rapporto qualità-prezzo, sfrutta questa formula per portare sul mercato occidentale modelli già arrivati in patria, arricchendoli di un posizionamento aggressivo e di una comunicazione più giovane e diretta.

Poco e la tradizione dei rebrand: l’Ultra come punta di diamante

Lo scorso anno il Poco F7 Ultra, rebrand del Redmi K80 Pro, aveva convinto appassionati e recensori grazie allo Snapdragon 8 Elite, prestazioni elevate e un prezzo competitivo. Quest’anno il copione sembra destinato a ripetersi. Poco F8 Ultra, con Snapdragon 8 Elite Gen 5, punta infatti a consolidare la reputazione del marchio nel settore premium accessibile.

Le specifiche non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma ci si aspetta un display da 6,67” con risoluzione 3200×1440, cornici sottili e frequenza di aggiornamento elevato, oltre a una batteria capace di supportare ricariche ultraveloci. La nuova piattaforma Qualcomm garantirà miglioramenti sul fronte grafico, efficienza energetica e intelligenza artificiale, con la promessa di superare le prestazioni offerte dal predecessore.

L’arrivo di Poco F8 Ultra, previsto nelle prossime settimane, conferma così la volontà dell’azienda di giocare un ruolo fondamentale nella corsa ai top di serie, pur mantenendo il suo DNA fatto di prezzi più aggressivi rispetto ai rivali diretti. Una scelta che continua a rendere Poco un marchio di riferimento per chi cerca potenza e design senza dover affrontare cifre da troppo alte.