domenica, Settembre 28, 2025
Lo scanner di Android diventa più pratico: arriva la scansione multipagina

Con l’update dei Google Play Services, lo scanner di Android diventa più pratico: ora è possibile acquisire più pagine di fila senza interruzioni.

scritto da Manuel De Pandis
Con l’ultimo aggiornamento dei Google Play Services (v 25.37), Google ha migliorato una delle funzioni più utili integrate nei servizi Android: lo scanner di documenti. Da oggi, infatti, è possibile acquisire più pagine in sequenza, senza dover interrompere il flusso ogni volta per modificare o salvare. Una novità piccola solo all’apparenza, ma che cambia davvero l’esperienza quotidiana per chi usa lo smartphone come scanner portatile.

Addio ai passaggi inutili

Prima dell’aggiornamento, la procedura era meno lineare: dopo aver fotografato un documento, lo scanner rimandava subito all’editor per tagli, correzioni e salvataggio. Se si voleva aggiungere un’altra pagina, bisognava ripartire da capo. Ora, invece, si possono scansionare più fogli uno dopo l’altro, decidendo solo alla fine se e come modificarli. In questo modo, la scansione di contratti, ricevute, appunti o dispense diventa molto più rapida, senza continue interruzioni.

Dove si trova la funzione

Lo scanner multipagina è già in rollout globale dal 22 settembre 2025 e sarà disponibile su tutti i dispositivi Android che ricevono regolarmente gli aggiornamenti dei Play Services.

Per accedere alla funzione:

  • su Google Drive, basta toccare l’icona della fotocamera;
  • su Google Files, invece, lo scanner si trova nel menù in basso (seconda icona).

Un miglioramento concreto, non una rivoluzione

Google non ha introdotto una rivoluzione, ma ha limato uno degli attriti più fastidiosi del vecchio sistema. Il risultato è uno strumento più fluido, che permette di archiviare più documenti in meno tempo, senza dover tornare avanti e indietro tra schermate. Per chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento in automatico, è possibile forzare il download dei Google Play Services direttamente dal Play Store: se la nuova versione è disponibile, apparirà l’opzione “Aggiorna”. Non appena sarà disponibile ve lo faremo sapere. Nelle notizie correlate vi segnaliamo la recensione del nuovo Pixel 10 Pro XL di casa Google; la trovate qui o semplicemente su YouTube.

