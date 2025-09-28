Optima Mobile è regina a fine settembre: la promo da 100GB è ancora disponibile

Il gestore virtuale Optima continua a puntare sulla convenienza con Super Mobile Smart, una delle tariffe più economiche attualmente disponibili. Il costo è di soli 4,95 € al mese e nel pacchetto sono inclusi 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. Non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza, il che rende la promozione accessibile a chiunque voglia passare a Optima o attivare un nuovo numero.

In fase di sottoscrizione è previsto un costo di 9,90 € per la SIM, scontato rispetto ai consueti 19,90 €. La spedizione è gratuita, e il costo totale iniziale è di 14,85 € (comprensivo del primo mese). Chiaramente queste soluzioni sono molto semplici da sottoscrivere in quanto basta solamente andare sul sito ufficiale del gestore, il quale ormai è uno dei più visitati in assoluto.

Bonus per chi porta un amico e riconoscimento ufficiale con Optima Mobile

Oltre al prezzo molto competitivo, Optima incentiva il passaparola: chi porta un amico riceve 5 € di ricarica omaggio, e lo stesso bonus viene riconosciuto anche al nuovo cliente. Un modo intelligente per diffondere l’offerta e premiare la fedeltà.

Un ulteriore punto di forza è il riconoscimento ricevuto: Super Mobile Smart è stato eletto Prodotto dell’Anno 2025nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Si tratta di un premio basato sulle preferenze di un ampio campione di consumatori, che attraverso una ricerca di mercato condotta da Circana hanno individuato le soluzioni più innovative e apprezzate.

Grazie alla combinazione di prezzo basso, ampio bundle di giga e nessuna restrizione di provenienza, questa offerta si posiziona come una delle più appetibili per chi cerca un’alternativa economica e trasparente. La presenza di un bonus invito e la spedizione gratuita completano un pacchetto che punta a soddisfare chi vuole risparmiare senza rinunciare a una buona quantità di traffico dati e minuti illimitati. Optima si conferma così un operatore da tenere in considerazione per il 2025.