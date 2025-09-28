BMW iX7: il nuovo SUV elettrico intercettato in strada

Come ben sapete, BMW è al lavoro su una versione completamente elettrificata del suo modello X7, quest’ultima si chiamerà per l’appunto BMW iX7 e rappresenterà un’alternativa completamente elettrica al modello standard, parliamo di un SUV dalle grandi dimensioni che in teoria dovrebbe esordire intorno alla fine del 2026 come modello aggiuntivo per poi diventare il Model Year 2027, nell’attesa dell’arrivo ufficiale, comunque l’auto è stata immortalata in strada, ovviamente camuffata, durante alcuni test.

Il prototipo

Dal punto di vista tecnico, questo modello si baserà sulla piattaforma Neue Klasse, la stessa che farà da base a tutti i nuovi modelli elettrici e che ha esordito tramite BMW iX3, questa tipologia di piattaforma supporta le automobili completamente elettriche ma anche altre tipologie di motorizzazioni, nonostante tutto però offre dei grandi vantaggi soprattutto da un punto di vista delle autonomie e dei consumi con rapidi tempi di ricarica.

La vettura avrà delle dimensioni decisamente imponenti dal momento che offrirà tre file di posti a sedere per un totale di sei o sette posti, nello specifico poi la società punta a garantire intorno ai 640 km di autonomia grazie alle nuove batterie di sesta generazione e anche ad offrire una potenza intorno agli 800 cavalli, il tutto aiutato da una piattaforma in grado di supportare una ricarica da 800 V che consente di ridurre drasticamente i tempi di attesa le colonnine durante le ricariche delle batterie.

A sorprendere, però, sarà sicuramente ciò che è presente all’interno dell’abitacolo, dal momento che quest’ultimo offrirà il nuovo BMW Panoramic iDrive, con un grande display che si estende da un montante all’altro che consentirà di visualizzare tutta la parte multimediale dell’automobile insieme ai controlli di bordo, tutto ovviamente digitale e pensato per ridurre al minimo le distrazioni durante la guida, come se non bastasse, diremo Dio alle oltre 20 centraline elettroniche presenti nei modelli precedenti che lasceranno spazio a quattro centri comunicativi tramite wireless per ridurre il peso e l’ingombro.