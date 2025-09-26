Vodafone vs Optima Mobile: offerte fino a 200GB con il 5G in regalo

Quando si parla di Vodafone, il focus è sulla rete veloce e su offerte studiate per chi decide di cambiare gestore. La promozione più competitiva è la Vodafone 6,99 5G, pensata per chi arriva da Iliad o dagli operatori virtuali. Include 100 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e sfrutta tutta la copertura dell’operatore. Chi ha anche una linea fissa può invece attivare Vodafone Family+ 5G, che porta i giga a illimitati, una soluzione per chi usa lo smartphone per lavoro, streaming e condivisione di rete. Per chi arriva da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile c’è la Vodafone 11,99 5G, che offre 100 giga al mese, con la possibilità di portarli a 150 giga attivando SmartPay, il servizio di ricarica automatica. Questo tipo di promozioni premia chi è disposto a passare all’operatore e garantisce un pacchetto adatto a utenti che vogliono sfruttare al massimo il 5G.

Optima Mobile: semplicità e canone basso

La proposta di Optima Mobile segue una logica completamente diversa. Con Super Mobile Smart si punta al risparmio: 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,95 € al mese. L’attivazione richiede 9,90 € per la SIM, attualmente scontata, e la spedizione è gratuita. Non ci sono vincoli di provenienza, chiunque può attivare l’offerta. In più, portando un amico, entrambi ricevono 5 € di ricarica omaggio, un piccolo incentivo che aumenta la convenienza. Il riconoscimento come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile” certifica l’apprezzamento dei consumatori per la chiarezza e il rapporto qualità-prezzo.

Due scelte opposte tra Vodafone e Optima

Il confronto tra Vodafone e Optima Mobile è quasi uno scontro tra filosofia premium e filosofia essenziale. Vodafone offre velocità, 5G e pacchetti studiati per attrarre utenti specifici, con la possibilità di avere giga illimitati o extra. Optima invece propone una soluzione che mette al centro il costo ridotto e la facilità di attivazione, senza condizioni particolari. Chi vuole il massimo della rete e non bada troppo al prezzo trova in Vodafone un punto di riferimento; chi invece cerca solo un piano economico, con abbastanza giga per uso quotidiano, può preferire Optima Mobile.