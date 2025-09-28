Meta si prepara al lancio dei nuovi Ray-Ban Display?

Meta si prepara a una nuova fase di consolidamento nel mercato della realtà aumentata e quella virtuale. Ciò puntando su un dispositivo che combina innovazione tecnologica e presenza fisica sul territorio. A tal proposito, l’azienda si prepara all’arrivo dei suoi nuovi occhiali smart. In tale occasione, il colosso annuncia l’apertura di spazi esperienziali pensati per mettere in contatto diretto il pubblico con i prodotti. Non si tratta solo di un’operazione commerciale, ma di un tentativo di dare concretezza a una strategia che mira a trasformare l’uso quotidiano della tecnologia indossabile. Il debutto dei Ray-Ban Display, previsto per il 30 settembre, rappresenta il centro di tale progetto. Gli occhiali, proposti a 799 dollari, introducono per la prima volta un display integrato all’interno della linea sviluppata in collaborazione con Ray-Ban. Poco dopo, dal 21 ottobre, arriveranno anche i Oakley Meta Vanguard, con un prezzo di 499 dollari, destinati a un pubblico che cerca un design differente ma con le stesse ambizioni tecnologiche. A completare l’offerta, la seconda generazione dei Ray-Ban Meta, già disponibile, che rafforza l’idea di un portafoglio prodotti sempre più diversificato.

Meta si prepara ad innovazioni interessanti per il settore degli occhiali smart

Per sostenere tali lanci, l’azienda aprirà i cosiddetti Meta Lab. Si tratta di negozi temporanei e permanenti nelle città statunitensi considerate più strategiche. Il percorso parte da Las Vegas il 16 ottobre, con uno spazio all’interno del Wynn, per poi proseguire a Los Angeles. Qui il pop-up inaugurato lo scorso anno sarà trasformato in un flagship store di quasi 1.900 metri quadrati dal 24 ottobre. La tappa conclusiva di questa prima fase sarà New York, con l’apertura del 13 novembre sulla Fifth Avenue. Tali punti vendita si aggiungono alla sede già operativa nella Bay Area, in California, che continuerà a fungere da polo di riferimento per il pubblico e per gli sviluppatori.

L’elemento chiave di tale strategia è l’interazione diretta con gli utenti. Sul sito ufficiale, Meta ha già aperto le prenotazioni per le demo dei nuovi occhiali. La risposta, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è stata immediata: la forte domanda ha portato all’esaurimento degli appuntamenti già entro la metà di ottobre. Segnalando un interesse che va oltre la semplice curiosità.

L’operazione di Meta non si limita quindi al lancio di un nuovo prodotto, ma apre la strada a una riflessione più ampia: il futuro dei dispositivi indossabili non si gioca solo sull’innovazione tecnologica, ma anche sulla capacità di trasformarla in un’esperienza accessibile, tangibile e, soprattutto, desiderabile.