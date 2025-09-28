Apple iPad Air, promozione con ottimo sconto su AliExpress

La riduzione effettiva che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni direttamente sull’acquisto di Apple iPad Air può davvero rendere il prodotto molto più interessante rispetto al passato, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere una cifra inferiore alle aspettative, senza essere costretto a rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Il modello attualmente in promozione prevede comunque la possibilità di accedere a 128GB di memoria interna, che ricordiamo non è espandibile, come accade per tutti i prodotti della casa di Cupertino, oltre a essere solo WiFi. Questa caratteristica è molto importante, per il semplice fatto che l’utente non può collegarsi alla rete tramite una eSIM, ma sarà sempre legato e collegato alla rete wireless di una casa o di una qualsiasi altra location.

Il prezzo che andremo ad elencarvi, inoltre, dipende direttamente anche dalla colorazione Grigio, difatti il consumatore non può acquistare un colore differente, essendo completamente assente la possibilità di scelta. Al netto di queste piccole “limitazioni”, il prodotto offre display Liquid Retina da 11 pollici, con ampissima gamma cromatica P3 e True Tone e riflettanza minima. Il processore è l’Apple M2, SoC di ultima generazione che promette prestazioni al top, anche finalmente con una configurazione di tutto rispetto e qualità elevata (superiore rispetto al passato).

AliExpress, ecco lo sconto da non perdere su Apple iPad da 11″

Il suo prezzo di listino sarebbe di 719 euro, cifra in linea con la qualità del prodotto, ma a farvi risparmiare ci pensa direttamente AliExpress, difatti lancia uno sconto di circa 110 euro, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento di 616,58 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

La versione attualmente in vendita è stata lanciata sul mercato nel 2024, con spedizione a domicilio gratuita dall’interno dell’Unione Europea, in modo da poter ricevere la merce entro pochissimo.