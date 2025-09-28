Intel punta ad una nuova partnership con Apple?

Il settore dei semiconduttori è attraversato da una serie di mosse strategiche. Le quali ne hanno ridefinito gli equilibri. In tale contesto si colloca il dialogo tra Intel e Apple. Un confronto che potrebbe aprire scenari inattesi per entrambe le aziende e per l’intera filiera. Secondo fonti industriali, i contatti avviati avrebbero come obiettivo un possibile ingresso finanziario da parte della società di Cupertino. In grado di rafforzare il complesso percorso di rilancio intrapreso dal colosso californiano dei chip. La discussione arriva in un momento delicato per Intel. L’azienda, punto di riferimento del mercato, si trova oggi a fronteggiare una posizione di difficoltà. La crescita impetuosa di Nvidia, ormai leader indiscusso nei processori per l’intelligenza artificiale, e la costante ascesa di AMD hanno relegato Intel a un ruolo marginale. Con un fatturato e una capitalizzazione sensibilmente inferiori rispetto ai concorrenti diretti. L’arrivo di nuovi capitali appare quindi cruciale.

Intel punta ad un nuovo accordo con Apple?

Dopo l’annuncio di un maxi investimento di 5 miliardi di dollari da parte di Nvidia e quello da 2 miliardi firmato da Softbank, l’attenzione si concentra ora sulla possibilità che Cupertino possa dare un sostegno diretto. Un’ipotesi che va oltre il piano puramente finanziario, aprendo la strada a possibili collaborazioni industriali. Resta però difficile immaginare un ritorno immediato ai processori Intel per i dispositivi Apple. La scelta di puntare su Apple Silicon e sulla produzione affidata a TSMC ha segnato un cambio di rotta irreversibile nella strategia di Cupertino.

Ciò non toglie che un avvicinamento tra le due aziende potrebbe assumere un valore politico e industriale di primo piano. Al momento, né Apple né Intel hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni. Ciò che è evidente è che il futuro della competizione nei semiconduttori dipenderà sempre più dalla capacità di attrarre investimenti e consolidare alleanze strategiche. In tale scenario, la trattativa tra Apple e Intel potrebbe rappresentare un tassello decisivo.