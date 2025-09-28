Kena Mobile: 230GB al mese con pochissimi euro, ecco il super prezzo

Kena Mobile torna a far parlare di sé con Promo Rush 130, una soluzione pensata per attrarre nuovi clienti provenienti da Iliad e dagli altri operatori virtuali. L’offerta si distingue per il prezzo contenuto di 6,99 € al mese, al cui interno sono inclusi 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese.

Il primo mese è completamente gratuito, un vantaggio che permette di testare il servizio senza costi iniziali. Anche la spedizione della SIM è gratuita, rendendo il passaggio a Kena ancora più conveniente. Tutta questa situazione concede dunque al pubblico la possibilità di portare a casa qualcosa di unico, qualcosa che dura nel tempo con tante opportunità di CU tenere conto.

Un’offerta ricca di giga per chi arriva da Iliad e MVNO con Kena Mobile

Promo Rush 130 è pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo: i 230 giga consentono di gestire streaming, social e download senza preoccuparsi di consumare troppo traffico. La presenza di minuti illimitati e 200 SMSgarantisce una comunicazione continua e senza sorprese in bolletta.

L’offerta è attivabile solo da chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale, una strategia chiara per attrarre utenti che cercano un compromesso tra prezzo, qualità e quantità di giga.

Grazie alla rete 4G, la velocità di navigazione è stabile e adatta anche per utilizzi più intensivi, come le videochiamate o l’hotspot per altri dispositivi. Con una combinazione di prezzo competitivo, primo mese gratuito e SIM consegnata a costo zero, Kena Mobile si posiziona come una delle scelte più interessanti per chi vuole cambiare gestore senza spendere troppo.

Promo Rush 130 rappresenta un pacchetto completo, capace di soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di tanti dati e di un canone fisso nel tempo. Una soluzione che conferma Kena come uno dei principali protagonisti nel mercato delle offerte low-cost. Probabilmente ci saranno altre offerte ma non come questa.