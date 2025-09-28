Opel Grandland: concept con IA per comunicare con i pedoni

La nota società automobilistica ha deciso di lanciarsi in un’iniziativa decisamente interessante che punta a migliorare sensibilmente la sicurezza stradale durante l’utilizzo delle sue vetture, nello specifico Opel ha presentato in anteprima una versione della sua Grandland sperimentale che introduce interessanti novità da un punto di vista delle luci presenti a bordo che consentono alla vettura di comunicare in modo attivo con gli elementi circostanti nella fattispecie i pedoni, tutto ciò è frutto di una collaborazione tra la società e Stellantis insieme all’Università di Darmstadt.

L’innovazione

La vettura è stata mostrata in occasione del Symposium Internazionale sull’Illuminazione Automobilistica durante il quale vengono mostrati al mondo tutte le ultime novità per quanto riguarda l’illuminazione stradale, o per l’ha pensato bene di vedere il tutto da un punto di vista strettamente personale che metteva la vettura al centro, ecco perché ha deciso di presentare un modello dotato di un display LED anteriore in grado di offrire alcune segnalazioni facilmente visibili all’utente pedonale, questo display può mostrare infatti dei segnali che possono incoraggiare l’attraversamento oppure bloccarlo, utilizzando dei colori che vanno dal magenta al ciano dal momento che questi ultimi sono facilmente individuabili e soprattutto non si confondono con altri segnali luminosi utilizzati all’interno della strada.

Come potete vedere il sistema dispone di un display anteriore che può cambiare ciò che visualizza verso l’utente, come se non bastasse l’auto è dotata di sensori che riescono a riconoscere il pericolo e se si accorgono che la situazione diventa ingestibile si occupano di avvisare il guidatore in modo da fargli riprendere il totale controllo della situazione tramite un sistema perfettamente conforme alle norme sulla guida autonoma di livello tre.

Si tratta ovviamente di un sistema innovativo che ridefinisce il concetto di interazione con l’ambiente esterno e chi punta ad aumentare la sicurezza soprattutto nei luoghi molto affollati dal momento che facilita una comunicazione diretta tra chi guida e chi si trova nei pressi dell’auto.