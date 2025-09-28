Ad
ho. Mobile batte Kena con 200GB al mese e il 5G gratis

Tra tutte le offerte disponibili nel mondo della telefonia italiana, quella di ho. Mobile batte nettamente la concorrenza.

ho. Mobile continua a proporsi come una delle scelte più trasparenti del mercato, offrendo una soluzione completa e senza costi nascosti. La nuova offerta ha un costo di 9,99 € al mese per sempre e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. L’attivazione ha un costo a partire da 2,99 € una tantum se si porta il proprio numero da un altro operatore, mentre per chi sceglie un nuovo numero il prezzo resta lo stesso. Tranquilli però, perché in tutte e sue le situazioni la SIM è gratuita. Ciò che viene richiesto è una prima ricarica da 10 €, con il costo iniziale che dunque arriverà a 12,99 € complessivi.

Coloro che invece preferiscono di gran lunga un’attivazione immediata senza attendere la consegna della SIM fisica, è disponibile la eSIM al prezzo di 1,99 €, che permette di iniziare a utilizzare l’offerta in pochi minuti.

Tre modalità di attivazione e assistenza inclusa solo con ho. Mobile

L’attivazione è stata resa flessibile per andare incontro a ogni esigenza. Ecco cosa possono fare gli utenti per avere la loro promo:

  • pagare online e ricevere la SIM a casa, per poi attivarla tramite app, in edicola o in tabaccheria;

  • ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta;

  • scegliere la modalità più innovativa, pagando online e attivando l’offerta tramite eSIM in tempi rapidissimi.

A rendere l’esperienza ancora più completa c’è l’assistenza dedicata via WhatsApp, così da avere sempre un canale rapido per la risoluzione di eventuali problemi o domande.

Grazie alla rete 5G, i 200 giga disponibili garantiscono una connessione veloce e stabile, ideale per streaming, social e lavoro in mobilità. Con un prezzo fisso e condizioni chiare, ho. Mobile si conferma una scelta ideale per chi vuole semplicità, trasparenza e tanta connettività. In poche parole, i provider virtuali continuano ad averla vinta su tutti gli altri.

