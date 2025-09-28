Iliad propone Giga 200: 200GB, 5G incluso e prezzo bloccato per sempre

Iliad continua la sua strategia sul mercato italiano della telefonia mobile con l’offerta Giga 200. Al prezzo fisso di 9,99€ al mese, senza rimodulazioni future, gli utenti possono contare su 200GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti. Il 5G è incluso senza costi extra, a patto di avere uno smartphone compatibile e di trovarsi sotto copertura della rete iliad.

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, con possibilità di scegliere tra la spedizione a casa o il ritiro in store. Una volta raggiunti i 200GB, l’utente può continuare a navigare, previo consenso esplicito, al costo di 0,90 centesimi per ogni 100MB aggiuntivo. L’offerta conferma la filosofia di trasparenza di iliad. Non è previsto alcuno scatto alla risposta, nessun vincolo e servizi accessori gratuiti già inclusi.

Iliad Giga 200: roaming UE e chiamate internazionali

Uno dei punti di forza del piano riguarda il roaming. In Europa sono disponibili minuti e SMS illimitati, oltre a 13GB dedicati di traffico dati, così da poter utilizzare lo smartphone anche in viaggio senza costi imprevisti. Per chi chiama spesso dall’Italia verso l’estero, iliad include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, un vantaggio non sempre presente in altre offerte della stessa fascia di prezzo.

Tra i servizi compresi ci sono hotspot gratuito, controllo del credito residuo, segreteria telefonica, portabilità del numero e tecnologia VoLTE per migliorare qualità delle chiamate e velocità di connessione. Tutti strumenti pensati per garantire un’esperienza completa senza costi aggiuntivi.

Con Giga 200, iliad conferma così la sua promessa di rivoluzione nel settore. Una scelta che ha già convinto milioni di clienti e che continua a rappresentare il vero punto di forza del marchio. Insomma, per chi cerca un piano semplice, potente e con la garanzia del 5G incluso, questa proposta resta una delle promo più competitive sul mercato italiano.