Vodafone e le nuove offerte mobile: 5G, eSIM e fino a Giga illimitati

Vodafone rinnova il suo portafoglio di offerte mobile con una proposta che unisce convenienza e servizi premium. Al costo di 9,95€ al mese, gli utenti possono accedere a un pacchetto completo che comprende 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS, con la possibilità di navigare in 5G fino a 2Gbps. A rendere l’offerta ancora più interessante è la possibilità di avere Giga illimitati invitando un amico a entrare in Vodafone.

Il piano include anche 32GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, con estensione a Svizzera, Regno Unito e Ucraina. In questo modo la copertura resta garantita anche nei viaggi fuori dall’Italia, mentre per altre destinazioni extra-UE continuano a valere le tariffe dedicate.

Vodafone mobile: continuità di servizio e SIM a scelta

Tra i vantaggi extra dell’offerta emergono alcune funzionalità che migliorano la qualità dell’esperienza quotidiana. In caso di credito esaurito, ad esempio, è possibile continuare a parlare e navigare senza limiti fino a un massimo di 48 ore, evitando interruzioni improvvise. Sono inclusi anche la segreteria telefonica e il servizio di recall, che segnala il momento migliore per ricontattare numeri precedentemente non raggiungibili.

L’operatore offre anche la libertà di scelta tra SIM fisica ed eSIM, opzione sempre più richiesta grazie ai dispositivi compatibili. L’attivazione ha un costo di 10€, ma la spedizione della SIM è gratuita. Per chi preferisce la massima comodità, è disponibile l’addebito automatico delle ricariche. Ogni volta che il credito scende sotto i 5€, il sistema lo ricarica in automatico, evitando il rischio di restare senza fondi.

A completare il quadro c’è la qualità della rete. Secondo i dati di Ookla, Vodafone è l’operatore con il 5G più veloce d’Italia nel primo semestre del 2025. Anche OpenSignal e nPerf hanno riconosciuto primati importanti, come la migliore performance nel web browsing, le velocità più alte in download e upload e la latenza più bassa. L’offerta si propone così non solo come conveniente, ma anche come una delle più affidabili sul mercato, ideale per chi cerca connettività veloce, servizi inclusi e la sicurezza di una rete pluripremiata.