CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati a 7,90 €

CoopVoce torna sotto i riflettori con un’offerta che punta a semplificare la vita di chi vuole un piano telefonico chiaro, conveniente e senza sorprese. La promozione EVO 200 permette di avere 200 gigabyte di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti, il tutto a 7,90 euro al mese “per sempre”. Una cifra che, unita all’assenza di vincoli o costi nascosti, rende il piano particolarmente interessante per chi desidera gestire il proprio numero senza stress e con la certezza di una tariffa stabile nel tempo.

EVO 200: la tariffa CoopVoce che unisce rete e convenienza

Attivare la SIM è semplice: chi decide di riceverla a casa può farlo completamente online, usando SPID per attivare subito il numero, oppure scegliere uno dei 900 punti vendita Coop, dove è possibile ritirare e attivare la SIM fisica. Il primo mese costa 7,90 euro e l’attivazione è di 10 euro, per un totale di 17,90 euro, spedizione inclusa se si sceglie la consegna a domicilio. I già clienti CoopVoce possono passare alla promozione EVO 200 con un semplice cambio promo, pagando 9,90 euro più il canone mensile scalato dal credito residuo.

La copertura rappresenta un punto di forza dell’offerta: CoopVoce garantisce una rete nazionale e internazionale al 99,8 per cento, con tecnologia 4G e servizio VoLTE che permette di chiamare ad alta definizione senza rinunciare alla navigazione durante le telefonate. L’uso come hotspot consente di condividere la connessione con altri dispositivi, mentre i numeri a sovrapprezzo sono bloccati per evitare sorprese in bolletta. A questo si aggiunge un’attenzione alla sostenibilità: le SIM sono ecoSIM, realizzate in plastica 100% riciclata e ricavate da frigoriferi dismessi, segno di un approccio più responsabile all’ambiente.

Con servizi come l’“Autoricarica con la spesa”, che trasforma automaticamente i punti Coop in credito telefonico, CoopVoce conferma la propria attenzione alla praticità quotidiana, mentre l’assistenza clienti 7/24 dall’Italia, disponibile anche via chat e app, garantisce supporto immediato in caso di bisogno. L’offerta EVO 200 non si limita a un piano telefonico: è una proposta che unisce convenienza, trasparenza e affidabilità, pensata per chi vuole navigare e comunicare senza pensieri, con la sicurezza di una rete stabile e un servizio sempre attento alle esigenze dei propri utenti.