1Mobile: 150GB in 5G per battere Iliad, TIM e Vodafone

Il gestore virtuale 1Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone, propone una delle sue soluzioni più interessanti: Speed 5G 150 Limited Edition. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G per navigare ogni mese. Il prezzo è particolarmente vantaggioso: 5 € per il primo mese, per poi passare a 6,99 € al mese per sempre a partire dal secondo mese, garantendo così un canone stabile nel tempo.

L’offerta è dedicata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e rappresenta una soluzione ideale per chi vuole un pacchetto ricco di giga e con la velocità del 5G. Ormai tutti gli utenti cercano una promo che abbia a disposizione prezzi di questo tipo e soprattutto una connessione 5G in grado di battere il vecchio 4G che nessuno sembra più desiderare

Attivazione gratuita e SIM senza costi per chi porta il numero

Uno dei punti di forza della Speed 5G 150 Limited Edition è l’attivazione completamente gratuita. Per chi effettua la portabilità del numero, la SIM è anch’essa gratuita, mentre per chi sceglie di attivare un nuovo numero è previsto un costo di 5 € per la SIM.

L’intero processo di attivazione è rapido e si svolge tramite SPID, garantendo una procedura sicura e digitale che evita lunghe attese.

Con i suoi 150 giga in 5G, questa offerta si rivela perfetta per chi utilizza lo smartphone per streaming, social network, gaming online e hotspot. I minuti illimitati e i 50 SMS inclusi completano un pacchetto che permette di comunicare senza limiti.

1Mobile, con la Speed 5G 150 Limited Edition, si conferma tra i gestori virtuali più competitivi, puntando su una combinazione di prezzo scontato il primo mese, canone fisso e connettività 5G. Una scelta interessante per chi vuole cambiare operatore e sfruttare un’offerta chiara, senza costi nascosti e con una delle reti più performanti del mercato italiano.