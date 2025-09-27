1Mobile Flash 120 Limited Edition: 120GB a 5,99€ al mese

Il mercato della telefonia mobile si arricchisce di una proposta particolarmente competitiva, parliamo della Flash 120 Limited Edition di 1Mobile. Questa promozione, disponibile fino al 30 settembre 2025, offre 120GB di traffico dati, minuti illimitati e 40 SMS al prezzo di soli 5,99€ al mese. Un piano che punta a catturare l’attenzione di chi cerca un pacchetto completo a un costo contenuto, ideale per chi naviga molto e desidera restare connesso senza pensieri.

L’attivazione è gratuita in portabilità da qualsiasi operatore, mentre per i nuovi numeri è previsto un costo di 4€ per la SIM. Una volta sottoscritta, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e il traffico non consumato non è cumulabile con quello del mese successivo. In caso di superamento della soglia dati, la navigazione viene bloccata, con la possibilità per il cliente di riprendere tramite funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra.

Dettagli e condizioni della Flash 120 Limited Edition di 1Mobile

Il traffico voce verso numeri nazionali è illimitato, ma soggetto a uso lecito e personale secondo le condizioni contrattuali di 1Mobile. I 120 Giga sono validi anche in roaming UE, in conformità alle normative europee. Il piano però presenta alcune condizioni da tenere a mente. Ad esempio in caso di portabilità non completata entro il primo rinnovo, i 4 euro di attivazione inizialmente scontati verranno addebitati. In più, chi decidesse di cambiare operatore nei primi 180 giorni dovrà restituire i bonus ricevuti al momento dell’attivazione.

L’offerta è gestibile facilmente tramite l’app ufficiale 1Mobile o l’area personale sul sito, dove è possibile controllare consumi, credito e rinnovi, oltre a disattivare il piano in autonomia. Da segnalare alcune limitazioni tecniche. In quanto sembra che i servizi di 1Mobile potrebbero non essere compatibili con dispositivi Blackberry dotati di sistema operativo proprietario e con alcuni modelli di brand come Brondi o Wiko.

Con Flash 120 Limited Edition, 1Mobile propone così una soluzione aggressiva sul prezzo, con un ampio pacchetto dati e condizioni trasparenti. Una scelta interessante per chi cerca un’alternativa economica e flessibile, specialmente per i clienti in portabilità che vogliono risparmiare senza rinunciare a tanti vantaggi.