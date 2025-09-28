Ad
Very Mobile affonda Iliad con 200GB al mese: il 5G è gratis anche stavolta

Non ci sono pericoli per Very Mobile che con offerte di questo genere non perderà mai alcuna battaglia contro la concorrenza

scritto da Felice Galluccio
Very Mobile ha lanciato una promozione che punta a conquistare nuovi clienti con un pacchetto completo e senza vincoli. La nuova offerta costa 6,99 € al mese per sempre e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. Un aspetto molto interessante è che il primo mese è completamente gratuito, un incentivo in più per provare il servizio senza pensieri. Questo è ciò che tantissimi utenti desidererebbero proprio per non avere alcun tipo di grattacapo durante il mese, garantendosi un’offerta che dura per sempre e che ha tutto al suo posto.

L’attivazione ha un costo simbolico di 0,99 € una tantum, e non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: chiunque può passare a Very Mobile o attivare un nuovo numero e beneficiare dell’offerta. Eventualmente, il sito ufficiale è sempre a disposizione per essere consultato senza problemi.

Attivazione flessibile e tecnologia al passo coi tempi: ci pensa Very Mobile

Very Mobile permette di attivare la promo in pochi minuti, anche utilizzando SPID per velocizzare la procedura di identificazione. È possibile scegliere tra la classica SIM fisica o la eSIM virtuale, ideale per chi vuole evitare attese e iniziare subito a usare la propria linea.

La connessione è garantita in 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi sotto copertura. Il gestore specifica che minuti e SMS sono illimitati nel rispetto delle condizioni d’uso, offrendo così una soluzione trasparente e senza sorprese in bolletta.

Questa offerta si rivela particolarmente adatta per chi utilizza lo smartphone quotidianamente per streaming, social network e navigazione pesante, grazie all’ampio bundle di dati. Con un prezzo competitivo, il mese iniziale gratuito e la possibilità di attivazione digitale immediata, Very Mobile si conferma tra i gestori virtuali più aggressivi nel mercato, offrendo un mix di convenienza, velocità e semplicità che difficilmente passa inosservato. La scelta ora è vostra.

