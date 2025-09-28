Very Mobile affonda Iliad con 200GB al mese: il 5G è gratis anche stavolta

Very Mobile ha lanciato una promozione che punta a conquistare nuovi clienti con un pacchetto completo e senza vincoli. La nuova offerta costa 6,99 € al mese per sempre e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. Un aspetto molto interessante è che il primo mese è completamente gratuito, un incentivo in più per provare il servizio senza pensieri. Questo è ciò che tantissimi utenti desidererebbero proprio per non avere alcun tipo di grattacapo durante il mese, garantendosi un’offerta che dura per sempre e che ha tutto al suo posto.

L’attivazione ha un costo simbolico di 0,99 € una tantum, e non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: chiunque può passare a Very Mobile o attivare un nuovo numero e beneficiare dell’offerta. Eventualmente, il sito ufficiale è sempre a disposizione per essere consultato senza problemi.

Attivazione flessibile e tecnologia al passo coi tempi: ci pensa Very Mobile

Very Mobile permette di attivare la promo in pochi minuti, anche utilizzando SPID per velocizzare la procedura di identificazione. È possibile scegliere tra la classica SIM fisica o la eSIM virtuale, ideale per chi vuole evitare attese e iniziare subito a usare la propria linea.

La connessione è garantita in 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi sotto copertura. Il gestore specifica che minuti e SMS sono illimitati nel rispetto delle condizioni d’uso, offrendo così una soluzione trasparente e senza sorprese in bolletta.

Questa offerta si rivela particolarmente adatta per chi utilizza lo smartphone quotidianamente per streaming, social network e navigazione pesante, grazie all’ampio bundle di dati. Con un prezzo competitivo, il mese iniziale gratuito e la possibilità di attivazione digitale immediata, Very Mobile si conferma tra i gestori virtuali più aggressivi nel mercato, offrendo un mix di convenienza, velocità e semplicità che difficilmente passa inosservato. La scelta ora è vostra.