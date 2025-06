ZTE Blade A76: il nuovo smartphone economico

ZTE ha presentato ufficialmente il Blade A76. Un dispositivo pensato per chi cerca un telefono economico ma moderno. Lo smartphone punta su una connettività 5G stabile e su una lunga durata della batteria. Questo grazie a un accumulatore da 5.000 mAh. Il design è semplice ma curato. Ha una scocca certificata IP54 che protegge da polvere e schizzi. È disponibile nei colori nero e blu. Inoltre il telefono ha bordi arrotondati e una finitura lucida per un grip confortevole. Il display LCD misura 6,75 pollici con risoluzione HD+. E presenta un notch a goccia per la fotocamera frontale. Sul retro spicca un modulo circolare con due fotocamere. C’è quella principale da 50 megapixel e un secondo sensore di cui non si conoscono ancora i dettagli. La doppia fotocamera è potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa assicura scatti nitidi anche in condizioni difficili.

ZTE Blade A76: un entry-level 5G che punta a portare innovazione a basso costo

Fra le funzioni più interessanti c’è la possibilità di registrare video con le fotocamere anteriore e posteriore contemporaneamente. È ideale per chi ama creare contenuti social. Inoltre, sono presenti strumenti automatici di miglioramento fotografico chiamati “AI Magic Photos”. A bordo, il Blade A76 monta 6 GB di RAM fisica, con la possibilità di espanderla fino a 10 GB usando memoria interna come RAM virtuale. Anche il processore, seppur non specificato, supporta il 5G e lavora in sinergia con Google Gemini+, un sistema di assistenza intelligente che arricchisce l’esperienza utente. Le funzioni AI non si limitano alla fotografia, ma aiutano anche nella gestione del sistema e nella creatività quotidiana.

Il Blade A76, attualmente presente sul sito bulgaro di ZTE, non ha ancora una data certa per il lancio europeo né un prezzo ufficiale. Considerate le sue caratteristiche, il dispositivo si colloca nella fascia bassa del mercato. Tuttavia, offre una combinazione interessante di funzioni che si trovano su smartphone più costosi. Il focus sulla durata energetica e sull’intelligenza artificiale rende questo modello adatto a chi desidera un’esperienza fluida senza rinunciare alle tecnologie di ultima generazione. Con un design semplice ma funzionale, il Blade A76 potrebbe rappresentare una valida scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e moderno senza spendere troppo.