Vivo X300: finalmente abbiamo una data di lancio

La nota società cinese Vivo si sta preparando al lancio della sua nuova generazione di smartphone e una voce di corridoio ha confermato che la data della presentazione ufficiale sarà quella del 13 ottobre, sarà infatti presente l’evento di presentazione che ovviamente toglierà il velo su tutte le caratteristiche tecniche definitive dei dispositivi che comporranno questa gamma, nell’attesa però di tale giorno la società ha pensato bene di rilasciare un trailer ufficiale di presentazione dei suoi nuovi smartphone, quest’ultimo non punta tanto sulle specifiche tecniche e sui dettagli bensì si impegna a mostrare il design dei dispositivi dal momento che la società ci tiene ad offrire un’idea premium ed elegante dei suoi prossimi smartphone, con un occhio particolare al comparto fotografico che visto il successo della generazione precedente, punta ad alzare ancora di più l’asticella.

Trailer e data

Il video trailer non si ferma su meri dettagli tecnici ma va diretto al sodo, si cerca infatti di restituire quella che può essere l’esperienza d’uso tattile del device valorizzando le linee ricercate e le finiture di alto livello, l’occhio veramente di attenzione è rivolto però sul comparto fotografico che sarà di primissimo livello grazie alla rinnovata collaborazione con Zeiss, il modello X300 infatti dovrebbe offrire una fotocamera principale Zeiss da 200 MP affiancata da un teleobiettivo da 50 MP, X300 Pro invece metterà nelle mani dell’utente una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-828 (apertura f/1.57, 1/1.28″), aiutata da un teleobiettivo Zeiss APO a sensore da 200 MP (85 mm).

Tutto ciò ovviamente serve per mantenere inalterata la storia di primissimo livello da un punto di vista fotografico della serie X, ovviamente la prova regina sarà utilizzare dal vivo le fotocamere per vedere che cosa emerge, nonostante ciò però all’interno del trailer sono mostrati alcuni sample HDR che mostrano anche come il device supporti, alcuni effetti particolari garantiti proprio dalla collaborazione con Zeiss.