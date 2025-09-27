iPhone 17 e Air, segnalati problemi di Wi-Fi e Bluetooth

I nuovi iPhone 17, inclusa la variante Air, stanno ricevendo feedback positivi sul design e sulle prestazioni, ma non mancano però alcuni problemi. Molti utenti, infatti, segnalano difficoltà legate alla connettività Wi-Fi e, in misura minore, al Bluetooth. Le lamentele arrivano dai forum ufficiali Apple, da Reddit e da X, dove diversi proprietari raccontano di interruzioni improvvise della rete senza una causa apparente.

La causa comune sembra essere il nuovo chip N1, progettato da Apple per gestire Wi-Fi, Bluetooth e Thread, sostituendo i moduli Broadcom usati in passato. I registri di sistema mostrano crash nelle radio di rete, in particolare Wi-Fi, confermando che il problema potrebbe derivare dai driver software più che dall’hardware. Secondo alcune testimonianze, gli utenti che hanno installato la beta di iOS 26.1 riscontrano già una maggiore stabilità, segno che Apple starebbe già lavorando a una soluzione.

Chip N1 sotto osservazione: attesa una soluzione per i nuovi iPhone

In attesa di un aggiornamento ufficiale, gli utenti stanno sperimentando alcuni rimedi temporanei. Alcuni segnalano miglioramenti tenendo l’Apple Watch bloccato, altri disattivando la funzione MLO (Multi-Link Operation) nelle impostazioni Wi-Fi. Anche differenziare i nomi delle reti a 2,4GHz e 5 GHz sembra ridurre i disservizi, mentre per CarPlay la scelta più affidabile al momento resta il collegamento via cavo. Queste sono tutte soluzioni che mostrano come la community cerchi di adattarsi, pur con limitazioni evidenti.

La questione è però molto importante perché il chip N1 rappresenta una parte fondamentale della strategia di Apple per ridurre la dipendenza da fornitori esterni e controllare l’intero stack tecnologico dei propri dispositivi. Ad ogni modo, l’instabilità iniziale non sorprende, considerando che si tratta comunque di una prima generazione. Fa nascere però alcune domande sulla rapidità con cui Cupertino riuscirà a stabilizzare il sistema.

Il debutto dei nuovi iPhone resta comunque positivo sotto molti aspetti, dalle prestazioni del chip A19 Pro alla qualità costruttiva, ma i problemi di rete rischiano di minare l’ esperienza d’uso complessiva. Gli occhi sono ora puntati sugli aggiornamenti software. Se iOS 26.1 dovesse davvero risolvere i crash, la fiducia degli utenti potrebbe rapidamente consolidarsi.