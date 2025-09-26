HONOR Magic8 Pro stupisce con il suo teleobiettivo da 200 MP

Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma HONOR ha già iniziato a svelare alcune delle carte del suo prossimo Magic8 Pro, top di gamma attesissimo per la qualità del comparto fotografico. In particolare, è il teleobiettivo periscopico da 200 MP a suscitare la maggiore curiosità. Grazie a un sensore da 1/1,4 pollici con focale da 85 mm. Le prime immagini scattate con questo modulo e pubblicate direttamente da Fang Fei, presidente della HONOR Devices Product Line, mostrano un livello di dettaglio impressionante. Soprattutto in condizioni notturne. Notoriamente ostiche per i sensori mobili.

Zoom estremo, AI e colori fedeli: HONOR Magic8 Pro punta in alto

Accanto al teleobiettivo da record, troviamo una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1,3 pollici. Pensata per garantire luminosità e definizione anche in scene complesse. E un secondo sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP. Tuttavia, il vero protagonista è il sistema periscopico, spinto da tecnologie AI proprietarie che elevano l’esperienza fotografica. Tra queste, la nuova “Night God Super Telephoto Lens”, che unisce intelligenza artificiale e correzione ottica. Per restituire scatti realistici anche con zoom spinto e mano libera.

Le foto condivise da HONOR mostrano tre livelli di zoom differenti. A 23 mm, la scena urbana è ampia e bilanciata, con il riflesso delle luci cittadine che si fonde con il cielo serale senza perdere dettaglio. A 85 mm, la lente si avvicina a un edificio illuminato, mantenendo contrasto e nitidezza nelle zone d’ombra. Infine, a 230 mm, l’immagine della riva del fiume conferma l’incredibile capacità di cattura del sensore. Anche da grande distanza.

L’algoritmo AI agisce in tempo reale per ridurre rumore digitale, migliorare stabilità e regolare i colori. Offrendo immagini meno “costruite” e più naturali. Il Magic8 Pro potrebbe così ridefinire gli standard della fotografia da smartphone. Soprattutto per chi ama scattare in notturna senza compromessi. Grazie all’uso del più grande sensore teleobiettivo mai visto su uno smartphone. HONOR alza l’asticella e si prepara a entrare in competizione diretta con i giganti del settore mobile.