Realme GT 8 Pro: il nuovo smartphone si mostra con super design e specifiche

A quanto pare la società cinese Realme sempre intenzionato a spingere forte sulla sua nuova stella, parliamo ovviamente del GT 8 Pro, smartphone top di gamma della società che arriverà prossimamente e del quale stanno circolando numerose indiscrezioni sul web che annunciano l’arrivo di un dispositivo con caratteristiche tecniche davvero di primissimo livello, la società sembra voglia spingere forte e oggi vi raccontiamo una nuova indiscrezione che addirittura inquadra il dispositivo all’interno di un’immagine che mostra interamente il design posteriore, seppur da lontano.

Che cosa emerge

Fino a questo momento tutti ci aspettavamo la presenza di un modulo fotografico posteriore di forma quadrangolare ed invece questa volta avremo una forma completamente circolare che ospiterà tre sensori disposti simmetricamente con un flash LED posto accanto il teleobiettivo periscopico, come se non bastasse il modulo sembra essere decisamente sporgente rispetto alla scocca posteriore e ciò si può notare in un brevissimo frame presente nel video che mostra proprio l’inquadratura che ci permette di desumerlo.

Per quanto riguarda i sensori, le voci di corridoio emerse finora parlano di un sensore principale da 50 megapixel, un ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da addirittura 200 megapixel.

Questo è quanto emerge dal piccolo video trapelato direttamente su Weibo, il quale ovviamente va preso con le pinze poiché potrebbe essere tranquillamente sbagliato, per il resto sappiamo bene che si tratta di un telefono che non scende a compromessi dal momento che integrerà secondo gli ultimi leaks un display AMOLED piatto da 6,78 pollici, con risoluzione 2K e cornici sottilissime su tutti i lati sotto il quale si celerà il SoC Snapdragon 8 Elite gen 5, l’ultimo top di gamma di Qualcomm.

Come se non bastasse il processore in questione verrà aiutato da una batteria davvero enorme, parliamo addirittura infatti di una capacità di 8000 mAh.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, il dispositivo in questione dovrebbe esordire nel mercato cinese durante il mese di ottobre, ma non sappiamo con certezza si arriverà nel mercato globale, il passato ci insegna che probabilmente potrebbe arrivare circa un paio di mesi dopo l’esordio nella madrepatria.