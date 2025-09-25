Realme GT 8 Pro in Italia entro la fine del 2025

Realme è pronta a portare in Italia entro il 2025 il suo prossimo top di gamma, il GT 8 Pro. Parliamo di un modello che segnerà un passo importante nell’evoluzione degli smartphone di fascia alta. Tale dispositivo infatti, sarà tra i primi disponibili sul mercato italiano a montare il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ovvero, la piattaforma più avanzata sviluppata da Qualcomm. Con questo debutto, il marchio rafforza la propria presenza nella fascia premium. Un traguardo raggiunto in pochi anni grazie a una strategia focalizzata su innovazione e accessibilità.

Realme GT 8 Pro: potenza, gaming e AI

Il cuore tecnologico del dispositivo si basa sul processo produttivo a 3nm di TSMC, una soluzione che migliora notevolmente i consumi energetici e garantisce prestazioni superiori. Il processore octa-core ad architettura 2+6 raggiunge una frequenza di clock di 4,61GHz, un valore che rappresenta un nuovo standard per il settore mobile. Tutto ciò si traduce in una velocità senza rivali. In quanto è in grado di supportare attività come multitasking, app complesse e lunghe sessioni di gioco.

Il nuovo Realme GT 8 Pro non si distingue soltanto per la potenza del suo processore. I dati dei benchmark confermano un punteggio su Antutu superiore ai 4 milioni, un risultato che unisce prestazioni grezze e ottimizzazione intelligente. A supportare l’hardware, troviamo il chip AI Hyper Vision+, progettato direttamente da Realme, che lavora in stretto contatto con la tecnologia GT BOOST 3.0. Tale sistema consente di regolare i consumi in tempo reale, trovando un equilibrio tra efficienza e performance.

Una delle funzioni più sorprendenti riguarda il gaming. Infatti il GT 8 Pro è in grado di gestire in contemporanea due titoli complessi, come PUBG e Genshin Impact, mantenendo frame rate elevati per oltre un’ora. Un risultato che mette in luce non solo la potenza del processore, ma anche la capacità del brand di creare soluzioni pratiche per chi cerca esperienze immersive. Realme punta così a rendere questo modello il nuovo punto di riferimento del mercato degli smartphone premium, in cui velocità e AI non sono più optional ma elementi centrali.