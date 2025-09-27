Peugeot annuncia la concept car Polygon

Con un intrigante teaser trailer, Peugeot ha annunciato la concept car Polygon. Questo modello avrà l’importante compito di anticipare il design, le caratteristiche e le funzionalità della prossima generazione di vetture della casa francese.

Come indicato nel trailer, Peugeot afferma che: “È tempo di ridisegnare il futuro del piacere di guida con la nuova concept car PEUGEOT POLYGON. In arrivo presto”. Gli analisti sono concordi nel ritenere che la concept car sarà il preludio alla nuova 208 da cui riprenderà alcuni elementi stilistici.

Il tema centrale della Peugeot Polygon saranno le forme geometriche con riferimenti a quadrati, cerchi e poliedri di varia natura. Inoltre, all’interno del filmato è possibile vedere un riferimento a quello che sembra a tutti gli effetti il volante Hypersquare.

Peugeot svela il primissimo teaser trailer per la nuova concept car chiamata Polygon che potrebbe essere la base per la futura 208

Questo volante è riconoscibile proprio per via della sua forma così particolare. Si presenta come un rettangolo dai bordi arrotondati e presenta quattro sezioni circolati in corrispondenza di ogni angolo. Tale forma è molto presente nel teaser trailer, lasciando intendere che diventerà il fulcro dell’esperienza utente a bordo.

Quando è stato presentato per la prima volta, il volante Hypersquare era dotato della tecnologia Steer-by-wire, ma non sappiamo se anche il concept Peugeot Polygon ne sarà dotato. Un altro dettaglio che emerge è la presenza di un display sul volante.

Peugeot sta, infatti, lavorando ad un rinnovamento tecnologico, oltre che di design del sistema i-Cockpit che attualmente è presente sulle vetture del produttore. Dal punto di vista produttivo, la concept car sarà basata sulla piattaforma STLA Small che consentirà di dar vita a vetture compatte sia elettriche dotate di motore a combustione interna.

Non resta che attendere maggiori dettagli in merito a questo nuovo concept che, certamente, non tarderanno ad arrivare.